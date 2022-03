instagram

Karma, définition: l'arnaqueur de Tinder s'est fait arnaquer

Celui qui s'est fait connaître pour avoir demandé des sommes astronomiques à ses copines pour se protéger de ses «ennemis» s'est fait avoir à son tour.

L'arnaqueur de Tinder fait encore parler de lui, mais cette fois, la victime de l'arnaque, c'est lui. Simon Leviev, de son vrai nom Simon Hayut, a transféré de l'argent et n'a plus jamais eu de nouvelles de ses escrocs.

La rouetourne a tourné, comme dirait Ribéry.

Selon le tabloïd américain TMZ, une femme a prétendu pouvoir faire certifier les comptes Instagram de Simon et de sa copine. Elle leur a dit que son copain travaillait chez Meta, la société de Facebook et Instagram, et qu'il pouvait s'en charger. Le faux employé de Meta a ensuite expliqué à Simon que la seule manière d'obtenir le fameux vu bleu et de faire supprimer les faux profils (on a essayé de compter, on s'est arrêté à 50) était de payer 6664 dollars. Les paiements ont été effectués par PayPal, puis, plus rien.

Trouvant l'affaire suspecte, le manager de Simon a contacté un employé de Meta - un vrai cette fois. Ce dernier lui a alors expliqué que l'entreprise ne facturait pas les vérifications, qui étaient gratuites. Et avant que l'arnaqueur ne puisse se retourner contre ses escrocs, ils avaient supprimé leurs comptes et effacé leurs traces en empochant les 6664 dollars.

Le montant est loin des sommes que l'arnaqueur de Tinder a «emprunté» à ses ex-copines, mais celles-ci trouveront peut-être un peu de réconfort dans l'idée que lui aussi s'est fait avoir. Les trois femmes ont lancé ensemble une cagnotte en ligne pour rembourser leurs créanciers, à ce jour, elles ont récolté quelque 175'000 livres sterling, soit un peu plus de 210'000 francs suisses.

Les trois femmes arnaquées par Simon

Encore des articles sur cet étonnant personnage?

