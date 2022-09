Il est trop facile d'obtenir un faux certificat médical et ça énerve les patrons

Pénurie: Berne songe à fermer les stations de ski, et les autres loisirs?

Ueli Maurer s'en va. À la fin de l'année, le grand argentier, doyen du Conseil fédéral, quittera le gouvernement. La fin de 14 ans au gouvernement, et d'une quarantaine d'années en politique.

Un vibro manuel et 9 autres astuces WTF pour économiser de l'énergie😂

Les pros de la beauté supplient Brad de fermer sa marque (et sa gueule)

16 milkshakes absolument absurdes made in USA, hell yeah!

Plus de «Divertissement»

Le conseiller fédéral l'a annoncé ce vendredi 30 septembre, il quittera ses fonctions de grand argentier à la fin de l'année. Retour sur les highlights photographiques les plus étranges d'Ueli Maurer.

Voici comment Charles III gère Harry et Meghan, les «traîtres» royaux

Les plus lus

Les pros de la beauté supplient Brad de fermer sa marque (et sa gueule)

Il y a quelques jours, Brad Pitt s'est lancé dans le game du skincare avec sa marque «Le Domaine». Mais ça n'a pas plu à certaines professionnelles de la beauté, qui lui ont écrit une lettre ouverte le suppliant de cesser immédiatement de se prendre pour un dermatologue. C'est la sélection du «Bradar» de watson.

En plus d'être un excellent acteur, un type aux cheveux soyeux et un être gracieux, Brad est, depuis peu, actif dans le monde du skincare. Le Sagittaire de 58 ans a lancé courant septembre sa marque de cosmétique non genrée, Le Domaine, en référence à son amour pour le vin, le terroir, tout ça.