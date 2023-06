20 plages où se foutre à poil cet été

Vous souhaitez vous essayer au naturisme? Si oui, voici 20 plages où vous pourrez profiter des bienfaits de cette pratique culottée.

On raconte que le naturisme a de nombreux bienfaits. Par exemple, se balader à poil sur la plage ou au camping permettrait d'avoir davantage confiance en soi, de s'accepter tel qu'on est ou encore de faire le plein de vitamine D. Seulement voilà, on n'a pas tous envie de voir des zizis et des zézettes.

Mais si l'envie d'aérer vos parties intimes est plus forte que tout, voici 20 plages où vous pourrez le faire en toute tranquillité (et surtout, en toute légalité). Une liste que CNN a rassemblée et qu'on a décidé de vous partager.

Playa Naturista Chihuahua, Uruguay

Située à environ 30 minutes de route de Punta del Este, la plage naturiste la plus connue d'Uruguay surplombe la baie de Portezuelo, sur la côte atlantique. Après des décennies d'escapade non officielles pour les nudistes, la plage Chihuahua a finalement obtenu son statut légal en 2000.

Image: facebook

Nida Nude Beach, Lituanie

La fraicheur de la mer Baltique pourrait en décourager plus d'un... Et pourtant, cette plage de l'isthme de Courlande, longue et sablonneuse, est l'un des endroits les plus pittoresques d'Europe où l'on peut se déshabiller.

On vous aurait bien proposé de trouver la quéquette mais on a préféré préserver votre âme. Image: wikipédia

Little Palm Beach, Waiheke, Nouvelle-Zélande

Bien qu'il soit techniquement légal de se promener nu sur n'importe quelle plage en Nouvelle-Zélande, les naturistes du pays ont tendance à se rassembler dans des lieux connus comme Little Palm Beach sur l'île de Waiheke.

Pour atteindre cette plage isolée, il faut prendre un ferry de 40 à 60 minutes au départ d'Auckland puis prendre un taxi jusqu'à la côte nord de l'île, puis faire une petite marche pour descendre sur la plage. Ça fait quand même beaucoup juste pour se baigner à poil.

Mais la vue vaut le voyage. Image: Shutterstock

Nugal Beach, Croatie

Ok, cette plage n'est pas entièrement nudiste mais elle propose un coin réservé aux adeptes de cette pratique. Cette plage isolée sur le continent en face de l'île de Brač est accessible par un sentier étroit, il faudra donc être téméraire (ou bien se prendre pour une chèvre des montagnes).

Veillez toutefois à emporter une serviette épaisse, voire une chaise de plage car, comme beaucoup de plages croates situées du côté Adriatique, ce n'est pas du sable mais des galets que vous trouverez.

Image: shutterstock

Moshup Beach, Martha’s Vineyard, Massachusetts

Perché à l'extrémité ouest de l'île, Moshup est une longue plage non loin du phare historique de Gay Head (construit en 1799). Située juste en dessous de l'ancien phare, la partie réservée aux nudistes se trouve sous des falaises de grès de couleur rouille qui ont d'ailleurs été déclarées monument naturel national en 1966.

Image: Shutterstock

Black’s Beach, La Jolla, Californie

Située sous les falaises de Torrey Pines, Blacks est depuis plus de 50 ans l'endroit préféré des habitants du Golden State pour un bronzage intégral et a été, à une époque, la seule plage de nudité légale de tous les États-Unis.

Image: californiabeaches.com

Lady Bay Beach, Sydney, Australie

Contrairement aux croyances populaires (les croyances de CNN), l'Australie n'offre pas que des plages pour nudistes. Dommage! Perchée juste à l'intérieur du South Head du port de Sydney, Lady Bay Beach de Sydney est petite et étroite, mais incroyablement isolée pour une si grande ville.

Un vrai avantage pour vaquer à ses occupations, tout au naturel.

Image: tripadvisor

Buhne 16, Sylt, Allemagne

Techniquement, toutes les plages de la région de Sylt offrent la possibilité de venir habillé ou pas. Mais la plage Buhne 16 a été la première et reste le premier endroit où l'on peut prendre un bain de soleil nu sur la côte allemande.

En tout cas, ils en ont du courage, les nudistes. L'eau ne dépasse que rarement les 17 degrés, même en été.

Image: Shutterstock

Wreck Beach, Vancouver, Canada

Oui, même au Canada il y a des plages où se dorer la pilule. Et surtout, la plus longue plage pour nudistes au monde! Avec ses 7,8 kilomètres de long, Wreck Beach est en fait une série de bancs de sable, de galets et d'affleurements rocheux. Pas sûr que ce soit très confortable tout ça.

Oui, il y a des gens nus qui forment le mot «love» sur la photo en haut à droite. Image: shutterstock/straight.com

Red Beach, Crète, Grèce

Cet endroit isolé, situé au sud de la Crète, est un lieu privilégié pour les bains de soleil nus en Grèce. Nommée ainsi pour son sable et ses falaises de couleur ocre, la plage rouge est accessible en randonnée depuis Matala ou par un très court trajet en bateau.

Image: Shutterstock

Anse de Grande Saline, Saint-Barthélemy

Alors que les Caraïbes regorgent de plages merveilleuses, la plage sauvage de sable blanc Anse de Grande Saline, située à l'arrière de Saint-Barthélemy, est l'un des rares endroits de l'île où la nudité en public est tolérée. Attention toutefois, la pratique reste interdite à Saint-Barthélemy.

Image: Shutterstock

Platja des Cavallet, Ibiza, Espagne

Située entre le bleu de la Méditerranée et les marais salants près de l'extrême sud d'Ibiza, la plage nudiste officielle Es Cavallet est divisée en plusieurs sections: une partie réservée aux fêtes dans les clubs de plage, une autre aux homosexuels et une partie centrale plus isolée où se retrouvent les personnes qui respirent mieux en étant nus.

Image: beachsearcher

Little Beach, Maui, Hawaii

Selon CNN, cette plage serait tout aussi cool même si vous gardiez vos vêtements. Personnellement, je n'y suis jamais allée alors je peux rien vous dire.

Flanquée d'anciennes coulées de lave et adossée à un cône de cendres volcaniques, partie du Makena State Park sur la côte sud-est de l'île, Little Beach surplombe un sanctuaire marin national réputé pour ses tortues de mer, ses dauphins, ses baleines et ses poissons tropicaux.

Image: worldbeachguide

Plage de Rochelongue, Cap D'Agde, France

On l'appelle aussi «ville nue». Le village naturiste du Cap d'Agde est la plus grande station balnéaire nudiste au monde. Elle attire jusqu'à 40 000 visiteurs par jour en haute saison.

Les visiteurs sont libres d'être nus partout où ils le souhaitent. Que ce soit dans les restaurants et les magasins, les bureaux de poste ou encore les banques, préparez-vous à voir des quéquettes et des zézettes partout!

Image: legrandmontpellier.fr

Mpenjat, KwaZulu-Natal, Afrique du Sud

Cette plage est la seule plage de nudiste officielle d'Afrique du Sud. Elle est située dans la réserve naturelle de Mpenjati, au sud de Durban.

Son statut légal a été obtenu en 2014, mais il s'accompagne d'une liste d'interdictions comme l'interdiction de regarder fixement, de photographier, d'avoir un comportement suggestif, et plus encore.

Image: cnn

Playa Zipolite, Oaxaca, Mexique

Pionnière des hippies mexicains et américains dans les années 1960, cette plage s'étend sur environ deux kilomètres et est réputée pour être une plage où les vêtements ne sont pas autorisés (bien que ce ne soit pas légal dans le pays).

Si la plage principale est bordée d'hôtels et de cafés bon marché, il existe un petit bout de sable à l'extrémité appelé Playa del Amor, qui offre beaucoup plus d'intimité.

Image: worldbeachguide.com

Metzoke Dragot, Israël

Flottez nu dans l'eau salée chaude et enduisez tout votre corps nu de boue noire sur cette plage rocheuse située sur la rive occidentale de la mer Morte. Cette plage est peut-être le seul endroit du Moyen-Orient où toute forme de nudité publique est tolérée.

Metsoke Dragot se trouve à environ une heure de route de Jérusalem et nécessite un trajet court mais difficile le long d'une route non goudronnée pour atteindre le rivage.

Image: tripadvisor

Plage Massarandupió, Bahia, Brésil

Je crois que le message est clair: ici, la nudité est la bienvenue! À deux heures de route au nord de Salvador, la plage de nudité se trouve le long du rivage bordé de cocotiers, de dunes de sable, et de vague prisée par les surfeurs débutants.

Image: Flickr

Plage de Guvano, Vernazza, Italie

Située sur les magnifiques Cinque Terre, cette plage de nudité italienne est digne d'un film hollywoodien. Elle est uniquement accessible par un vieux tunnel ferroviaire abandonné, prévoyez donc une lampe de poche! Elle se situe sur un sentier partant du village de Corniglia.

Tout le monde peut se rendre à la plage de Guvano. Personnes nues et habillées cohabitent en paix.

Image: italiancoast.it

Haulover Beach Park, Miami, Floride

Haulover est la plage publique de nudistes la plus populaire des États-Unis. Elle attire chaque année plus de 1,3 million de personnes aux quéquettes et zézettes à l'air sur son sable blanc et dans ses eaux chaudes. D'ailleurs, chaque année, lors de la semaine nationale des loisirs nus, la plage tente d'établir un nouveau record du monde Guinness de la baignade nue.

Image: wikipedia

