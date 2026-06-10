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On a suivi en coulisses la candidate suisse de l'Eurovision

Veronica Fusaro a lancé le premier concert de sa tournée d'été 2026 à Aigle vendredi 5 juin. Rencontre dans les coulisses avec une artiste accomplie.

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«Comment tu vas depuis la dernière fois?», nous lance Veronica Fusaro avec un français teinté d'un accent suisse allemand. La Bernoise, chaleureuse et accessible discute avec son manager Stefan Schurter non loin de la scène où elle se produira dans quelques heures dans le cadre du festival Aigl'in Music.

Les coulisses du concert de Veronica Fusaro à Aigle Vidéo: watson

«En concert dans un club, vous savez que les gens viennent pour vous. Dans un festival, c'est un peu différent: les gens ne vous connaissent pas forcément»

Habituée de la scène et des festivals, Veronica Fusaro joue avec un groupe de musiciens fixe depuis 2024. «Je suis très contente de mon groupe: c'est difficile de trouver des gens qui ont du temps, qui sont de bons musiciens et qui sont super sympa».

Répétitions, interviews, repas, préparation vocale, moment de concentration avant de monter sur scène, tout s'enchaîne pour la représentante suisse à l'Eurovision 2026. D'ailleurs, impossible de ne pas aborder cette thématique, tant les spectateurs lui rappellent constamment leur déception quant à sa non-qualification pour la finale du concours.

«J'aurais beaucoup aimé être en finale, mais l'Eurovision, c'est une compétition, et il faut aussi de la chance» Veronica Fusaro

Veronica Fusaro n'est pas déçue pour autant, sa participation au concours lui a attiré de nombreux nouveaux fans et sa chanson Alice a été vue plus d'un million de fois sur YouTube.

Stefan Schurter, son manager depuis dix ans, confirme l'impact du plus grand concours de chanson au monde sur sa carrière: «Grâce à la visibilité de l'Eurovision, nous avons finalisé un contrat avec une maison de disques canadienne de portée internationale».