On a suivi en coulisses la candidate suisse de l'Eurovision
«Comment tu vas depuis la dernière fois?», nous lance Veronica Fusaro avec un français teinté d'un accent suisse allemand. La Bernoise, chaleureuse et accessible discute avec son manager Stefan Schurter non loin de la scène où elle se produira dans quelques heures dans le cadre du festival Aigl'in Music.
Habituée de la scène et des festivals, Veronica Fusaro joue avec un groupe de musiciens fixe depuis 2024. «Je suis très contente de mon groupe: c'est difficile de trouver des gens qui ont du temps, qui sont de bons musiciens et qui sont super sympa».
Répétitions, interviews, repas, préparation vocale, moment de concentration avant de monter sur scène, tout s'enchaîne pour la représentante suisse à l'Eurovision 2026. D'ailleurs, impossible de ne pas aborder cette thématique, tant les spectateurs lui rappellent constamment leur déception quant à sa non-qualification pour la finale du concours.
Veronica Fusaro n'est pas déçue pour autant, sa participation au concours lui a attiré de nombreux nouveaux fans et sa chanson Alice a été vue plus d'un million de fois sur YouTube.
Stefan Schurter, son manager depuis dix ans, confirme l'impact du plus grand concours de chanson au monde sur sa carrière: «Grâce à la visibilité de l'Eurovision, nous avons finalisé un contrat avec une maison de disques canadienne de portée internationale».