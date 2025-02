Vidéo: watson

Quand l'amour part en couilles

Aujourd’hui, c’est la fête des amoureux. Et si cette journée est censée être parfaitement romantique, on va vous prouver en vidéo que ce n’est pas toujours le cas. 💔

Qu’y a-t-il de plus beau qu’un couple marchant main dans la main, conjuguant chaque verbe à la première personne du pluriel, car ils ne sont plus de simples individus de chair et de sang, mais un monstre bicéphale, fait de guimauve et de regards enamourés? Ce 14 février, cette journée leur est dédiée.

Les amoureux de l’amour, on les reconnaît facilement: ils ont besoin de s’afficher, que ce soit avec un énorme bouquet de roses livré au bureau ou en réservant tous les restaurants de la ville, juste pour pouvoir déguster un menu hors de prix décoré d’un cœur en crème de vinaigre balsamique. Pire encore, les plus ambitieux peuvent mettre un genou à terre dans un endroit public afin de bien mettre tout le monde mal à l'aise.

Pour ce jour très spécial, on a choisi de compiler des fails de ces moments romantiques, parce que l'amour, c'est aussi quelque chose de très imprévisible. (sbo)