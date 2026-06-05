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Pourquoi Ester Expósito est partout en ce moment

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Qui est la petite amie supposée de Kylian Mbappé qui fait le buzz?

Révélée par la série Netflix Elite, l’actrice madrilène Ester Expósito s’est imposée en quelques années comme l’un des visages les plus populaires du cinéma et des séries espagnoles. Retour sur le parcours fulgurant de la jeune comédienne de 26 ans.
05.06.2026, 20:5405.06.2026, 21:19
Noémie Pascalin
Noémie Pascalin

Ces derniers temps, Ester Expósito est partout, sur grand écran comme dans les médias people. En effet, sa romance supposée avec la star du football mondial Kylian Mbappé fait vriller tous les claviers. L'occasion d'en savoir plus sur cette actrice au CV déjà bien rempli.

Née le 26 janvier 2000 à Madrid, Ester Expósito découvre très tôt sa passion pour la comédie. Encore enfant, elle monte sur les planches et fait ses premières apparitions à l’écran dès l’âge de 5 ans.

Révélée par la série Netflix Elite, l’actrice madrilène Ester Expósito s’est imposée en quelques années comme l’un des visages les plus populaires du cinéma et des séries espagnoles. Retour sur le par ...
A 26 ans, Ester Expósito est devenue une star mondiale et la petite amie présumée du footballeur Kylian Mbappé.Getty Images Europe

Déterminée à faire carrière dans le métier, elle suit des cours de théâtre à l’adolescence. A seulement 16 ans, elle reçoit un prix d’interprétation féminine décerné par l’Université Charles-III de Madrid. La même année, elle décroche un premier rôle dans la série espagnole Centro Médico.

La jeune actrice enchaîne ensuite les projets, mais c’est en 2018 que sa vie bascule. Elle rejoint le casting de la série Netflix Elite, dans laquelle elle incarne Carla Rosón Caleruega, une riche héritière au caractère bien trempé. Le succès mondial de la plateforme propulse alors Ester Expósito sous les projecteurs et fait d’elle l’une des stars montantes de la fiction espagnole.

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Loin de vouloir se cantonner à un seul registre, l’actrice choisit ensuite ses projets avec soin. Elle refuse certains rôles pour privilégier des personnages qui lui permettent d’explorer d’autres facettes de son jeu. On la retrouve notamment dans la mini-série «Quelqu’un doit mourir» ainsi que dans plusieurs productions cinématographiques.

La petite amie présumée de Mbappé fait tourner les têtes à Cannes

En 2025, elle apparaît dans le film The Talent, où elle prête ses traits à une jeune violoncelliste. Une nouvelle étape dans une carrière qui semble ne faire que commencer. La comédienne devrait prochainement retrouver le grand écran dans Baton, un film réunissant notamment Becky G et Camila Mendes. Aucune date de sortie n’a toutefois encore été annoncée.

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