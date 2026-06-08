en partie ensoleillé26°
DE | FR
burger
Divertissement
Vidéos

Ronaldinho donne une leçon à Lamine Yamal pour McDonald's

Vidéo: watson

Ronaldinho donne une leçon de football à Lamine Yamal

A 46 ans, Ronaldinho n’a visiblement rien perdu de sa magie. Dans une publicité tournée au Japon pour McDonald’s avec Lamine Yamal, la légende brésilienne rappelle au prodige espagnol que certaines choses ne s’oublient jamais.
08.06.2026, 16:3108.06.2026, 16:31

A quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, Ronaldinho s’est offert un petit moment de gloire face à l’un des joueurs les plus en vue de la planète football. La branche japonaise de McDonald’s a réuni la légende brésilienne et Lamine Yamal pour une publicité diffusée sur les réseaux sociaux.

Au programme: défis techniques et démonstration de talent. Dans une première séquence, l’ancien numéro 10 du Brésil échange quelques jongles avec le jeune Espagnol avant de déposer le ballon au sommet du célèbre «M» de McDonald’s. Un geste aussi simple qu’impressionnant, dont Ronaldinho a le secret depuis plus de vingt ans. Mais le meilleur reste à venir.

Vidéo: watson

Les deux anciens et actuels joueurs du FC Barcelone se lancent ensuite dans un défi consistant à faire passer le ballon à travers l’arche du logo. Cette fois, Lamine Yamal manque sa cible. Alors que Ronaldinho, lui, réussit sa tentative avec une facilité déconcertante. A 18 ans, le champion d’Europe espagnol est considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération. Pourtant, face à un Ronaldinho de 46 ans, il a parfois eu des allures d’apprenti.

On a goûté les burgers de la star du foot Ronaldinho à Genève

«C’est toujours génial d’être avec lui», a commenté le Brésilien non sans malice sous une publication Instagram montrant les coulisses du tournage. Le clin d’œil n’est pas anodin. En mars dernier déjà, les joueurs du FC Barcelone, dont Lamine Yamal, étaient entrés sur la pelouse avant un match de Liga vêtus d’un maillot rétro à l’effigie de Ronaldinho.

Reste désormais à savoir si les deux hommes pourraient se retrouver indirectement adversaires pendant la Coupe du monde. Car si le Brésil et l’Espagne venaient à s’affronter, Ronaldinho risque bien d’oublier, le temps d’un match, les bons souvenirs de cette publicité. (mbr)

Au fait, on avait goûté au burger de Ronaldinho à Genève...

«Restons civilisés!» Scènes de chaos pour Ronaldinho à Genève
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Vincent Kucholl ne prend pas de risque? «Une critique un peu facile»
2
Vincent Kucholl ne prend pas de risque? «Une critique un peu facile»
de Fred Valet, Marine Brunner
Deux Romands ont gagné une île: «On ne pourra pas y vivre»
Deux Romands ont gagné une île: «On ne pourra pas y vivre»
de Fred Valet
Metallica a-t-il bien vieilli? On est allé vérifier à Zurich
Metallica a-t-il bien vieilli? On est allé vérifier à Zurich
de Stefan Künzli
James Bond est de retour et c'est aussi bien qu'au cinéma
James Bond est de retour et c'est aussi bien qu'au cinéma
de Sainath Bovay
Vidéo: watson

Les Swiss Street Food Awards à Bâle

1 / 14
Les Swiss Street Food Awards à Bâle

L’équipe fribourgeoise de The Food Bus
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Des images de Marilyn Monroe, 100 ans après sa naissance
1 / 16
Des images de Marilyn Monroe, 100 ans après sa naissance
partager sur Facebookpartager sur X
On teste les sucettes goût boulettes de viande Ikea
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Rats et salaires impayés: ce youtubeur ultra-connu est dans la mouise
Michou fait face à de graves accusations après la fermeture de son fast-food parisien. Six anciens salariés dénoncent des conditions de travail déplorables, mêlant invasion de rats, manquements d'hygiène critiques et retards de salaires systématiques.
Le youtubeur Michou est dans la sauce, si l'on en croit la presse francophone. En cause: sa chaîne de restauration rapide baptisée Mealy. Pourtant, le projet semblait bien parti. En 2024, Michou, fier et ambitieux, annonçait à ses quelque onze millions d'abonnés:
L’article