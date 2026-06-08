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Ronaldinho donne une leçon de football à Lamine Yamal

A 46 ans, Ronaldinho n’a visiblement rien perdu de sa magie. Dans une publicité tournée au Japon pour McDonald’s avec Lamine Yamal, la légende brésilienne rappelle au prodige espagnol que certaines choses ne s’oublient jamais.

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A quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, Ronaldinho s’est offert un petit moment de gloire face à l’un des joueurs les plus en vue de la planète football. La branche japonaise de McDonald’s a réuni la légende brésilienne et Lamine Yamal pour une publicité diffusée sur les réseaux sociaux.

Au programme: défis techniques et démonstration de talent. Dans une première séquence, l’ancien numéro 10 du Brésil échange quelques jongles avec le jeune Espagnol avant de déposer le ballon au sommet du célèbre «M» de McDonald’s. Un geste aussi simple qu’impressionnant, dont Ronaldinho a le secret depuis plus de vingt ans. Mais le meilleur reste à venir.

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Les deux anciens et actuels joueurs du FC Barcelone se lancent ensuite dans un défi consistant à faire passer le ballon à travers l’arche du logo. Cette fois, Lamine Yamal manque sa cible. Alors que Ronaldinho, lui, réussit sa tentative avec une facilité déconcertante. A 18 ans, le champion d’Europe espagnol est considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération. Pourtant, face à un Ronaldinho de 46 ans, il a parfois eu des allures d’apprenti.

«C’est toujours génial d’être avec lui», a commenté le Brésilien non sans malice sous une publication Instagram montrant les coulisses du tournage. Le clin d’œil n’est pas anodin. En mars dernier déjà, les joueurs du FC Barcelone, dont Lamine Yamal, étaient entrés sur la pelouse avant un match de Liga vêtus d’un maillot rétro à l’effigie de Ronaldinho.

Reste désormais à savoir si les deux hommes pourraient se retrouver indirectement adversaires pendant la Coupe du monde. Car si le Brésil et l’Espagne venaient à s’affronter, Ronaldinho risque bien d’oublier, le temps d’un match, les bons souvenirs de cette publicité. (mbr)

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