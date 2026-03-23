«C’était un long voyage» : BTS provoque des émeutes à Séoul

BTS est de retour
Plus de 100 000 fans se sont rassemblés dans le centre de Séoul samedi soir pour assister au premier concert en quatre ans des superstars de la K-pop BTS, selon leur label dimanche - un chiffre toutefois moins important que prévu pour cet événement très attendu, qui anticipait 260 000 visiteurs autour de la place.
Pour la première fois après une pause de plusieurs années, pour cause de service militaire obligatoire de ses sept membres, le groupe s'est retrouvé sur scène pour livrer un message:
Le nouvel album, ARIRANG, composé de 14 titres, est sorti la veille et s’est vendu à près de quatre millions d’exemplaires dès le premier jour, a rapporté l’agence de presse sud-coréenne Yonhap en citant l’agence de BTS, Big Hit Music. Il s’est également hissé en tête des classements iTunes dans de nombreux pays.
Ce concert donne le coup d'envoi d'une vaste tournée mondiale pour BTS, qui débutera en avril et passera dans 34 villes, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Europe, dont deux soirs la France et l'Allemagne.
Aucun concert, en revanche, n’est prévu en Suisse dans le cadre de cette tournée. Les déçus pourront se consoler dès le 27 mars avec la sortie du documentaire Netflix «BTS:The Return», consacré à la création du nouvel album. (mbr/afp)