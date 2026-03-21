BTS était absent pendant 4 ans pour cause de service militaire. Keystone

Le nouvel album de BTS cartonne

Le groupe de K-pop le plus célèbre du monde a vendu 4 millions d'albums dès le jour de sa sortie.

Plus de «Divertissement»

Le nouvel album du groupe sud-coréen BTS, "ARIRANG", s'est vendu à 3,98 millions d'exemplaires dès le premier jour, a annoncé samedi Big Hit Music, le label du groupe de K-pop, en citant le classement local des ventes d'albums Hanteo Chart.

On vous parlait de leur retour ici 👇🏼 5 choses à savoir sur le retour historique du groupe BTS

L'album est sorti vendredi, à la veille d'un grand concert de BTS, une première en quatre ans qui devrait attirer quelque 260 000 personnes dans le centre de Séoul. (afp)

Encore un peu de musique? 👇🏼

Madonna, la série de photos censurées 1 / 13 Madonna, la série de photos censurées Instagram n'a pas aimé cette image de Madonna.