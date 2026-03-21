Le nouvel album de BTS cartonne
Le groupe de K-pop le plus célèbre du monde a vendu 4 millions d'albums dès le jour de sa sortie.
Le nouvel album du groupe sud-coréen BTS, "ARIRANG", s'est vendu à 3,98 millions d'exemplaires dès le premier jour, a annoncé samedi Big Hit Music, le label du groupe de K-pop, en citant le classement local des ventes d'albums Hanteo Chart.
L'album est sorti vendredi, à la veille d'un grand concert de BTS, une première en quatre ans qui devrait attirer quelque 260 000 personnes dans le centre de Séoul. (afp)
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