en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Divertissement
Musique

BTS a vendu 4 millions d'albums en un jour

FILE - Korean group BTS appears at the 64th Annual Grammy Awards in Las Vegas on April 3, 2022. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File) BTS
BTS était absent pendant 4 ans pour cause de service militaire.Keystone

Le nouvel album de BTS cartonne

Le groupe de K-pop le plus célèbre du monde a vendu 4 millions d'albums dès le jour de sa sortie.
21.03.2026, 10:0221.03.2026, 10:02

Le nouvel album du groupe sud-coréen BTS, "ARIRANG", s'est vendu à 3,98 millions d'exemplaires dès le premier jour, a annoncé samedi Big Hit Music, le label du groupe de K-pop, en citant le classement local des ventes d'albums Hanteo Chart.

On vous parlait de leur retour ici 👇🏼

5 choses à savoir sur le retour historique du groupe BTS

L'album est sorti vendredi, à la veille d'un grand concert de BTS, une première en quatre ans qui devrait attirer quelque 260 000 personnes dans le centre de Séoul. (afp)

Encore un peu de musique? 👇🏼

Madonna, la série de photos censurées

1 / 13
Madonna, la série de photos censurées
Instagram n'a pas aimé cette image de Madonna.
partager sur Facebookpartager sur X

Clap de fin pour MTV qui cesse de diffuser de la musique

Vidéo: watson
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Arrêtez tout, le trailer de «Dune 3» est là!
Arrêtez tout, le trailer de «Dune 3» est là!
de Sainath Bovay
Les dessous scandaleux des Oscars 2026
Les dessous scandaleux des Oscars 2026
de Marine Brunner
Charles III cache un talent inattendu
Charles III cache un talent inattendu
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
de Fred Valet
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
de Thomas Studer
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Paléo 2026: le système qui trie les festivaliers
La course aux billets du Paléo Festival de Nyon s’annonce une nouvelle fois intense. Date, fonctionnement, astuces: voici ce qu’il faut savoir pour maximiser ses chances.
Les billets seront disponibles en ligne sur paleo.ch, via Ticketcorner, ainsi qu’au Paléo Shop à Nyon. Le nombre de billets est limité à 10 par commande (6 sur Ticketcorner). Les paiements se font par Twint ou carte bancaire.
L’article