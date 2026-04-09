Vidéo: watson

Il se passe de drôles de trucs en Thaïlande

Une autruche de compagnie s’est échappée en Thaïlande et a parcouru plusieurs kilomètres sur une autoroute. Voici ce qu'il s'est passé.

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Une scène étrange s’est produite mardi 7 avril en Thaïlande. Une autruche de compagnie s’est échappée de son enclos avant de parcourir plusieurs kilomètres sur une autoroute très fréquentée de la province de Chonburi, rapporte l’AFP.

Agé de six mois, l’animal a couru au milieu des voitures et des camions sur une route à trois voies. Un automobiliste, coincé dans les ralentissements, a d’abord cru à un accident avant d’apercevoir l’oiseau paniqué sur la voie du milieu. Il a finalement réussi à le guider vers la gauche, où l’autruche s’est arrêtée.

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Capables d’atteindre jusqu’à 70 km/h, les autruches sont les oiseaux les plus rapides au monde.



Baptisé B1, l’animal a été retrouvé à environ 15 kilomètres de son enclos, à Pattaya. Son propriétaire explique qu’il aurait été effrayé par le bruit d’un camion de livraison. L’autruche a pu être récupérée saine et sauve. (jah)