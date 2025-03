Dans la saison 1 de The White Lotus, Shane Patton célèbre sa lune de miel avec Rachel à Hawaï. dr

Voici les meilleures destinations pour une lune de miel

Détente, aventure ou découverte culturelle - chaque couple possède une image bien à lui de son voyage de noces idéal. Un nouveau sondage révèle quelles destinations valent tout particulièrement le détour.

Dorothea Meadows / t-online

Tous les jeunes mariés se posent la même question: où ranger ce service à thé encombrant offert par tantine? Et... quel endroit choisir pour sa lune de miel? Le voyagiste Tourlane a évalué 25 destinations populaires pour les lunes de miel sur la base de sept critères - dont le romantisme et la mobilité. Il a établi un classement des meilleurs endroits pour chaque type de voyage de noces. Votre bonheur se trouve peut-être dans les lignes qui suivent.

Koh Samui: en mode détente

Si vous souhaitez vous reposer à l'état pur après la cérémonie de mariage, direction la Thaïlande. Koh Samui se classe meilleure destination pour une lune de miel relax. L'île offre un luxe abordable, avec des nuitées dans des cinq étoiles à partir de 100 francs. Un dîner romantique coûte environ 50 francs. À cela s'ajoutent des plages de rêve, une hospitalité chaleureuse et un large éventail de prestations bien-être et spa - idéal pour se remémorer le plus beau jour de sa vie.

Bali: pour vivre l'aventure

Les couples qui veulent à la fois se détendre et vivre des expériences trouveront leur compte à Bali. L'île indonésienne combine des complexes hôteliers haut de gamme avec des activités de plein air passionnantes. Des randonnées dans la jungle au surf en passant par la plongée, les sportifs auront de quoi se défouler. Malgré son succès, l'île reste relativement abordable: comptez au minimum 140 euros pour une nuit dans un hôtel de luxe et 300 euros par semaine pour une voiture de location. De plus, la renommée de l'accueil balinais n'est plus à faire.

Tulum: culture et romantisme au Mexique

Vous avez un penchant pour la culture et l'histoire? Tulum vous attend. Située sur la côte caraïbe du Mexique, la ville impressionne par ses ruines mayas en bord de mer. Points forts: la visite de Chichén Itzá - l'un des sites majeurs de la péninsule du Yucatán et l'une des sept merveilles du monde moderne - et l'exploration des grottes karstiques aux eaux cristallines appelées cénotes. Malgré ses attractions culturelles, Tulum offre également des plages tranquilles et des hébergements luxueux.

Les meilleures destinations en Europe

Mais tous les couples ne souhaitent pas voyager aussi loin. Et l'Europe aussi a quelques superbes destinations à offrir:

Santorin, Grèce: toits blancs, volets bleus et couchers de soleil à couper le souffle - Santorin rime avec romantisme à l'état pur. Elle offre un hébergement de qualité à des prix plus abordables que de nombreuses autres destinations européennes. La prudence reste toutefois de mise en raison des séismes qui secouent régulièrement l'île, comme c'était le cas récemment. Renseignez-vous sur la situation sur place si vous ne voulez pas que votre séjour romantique se transforme en voyage d'aventure.

Highlands écossais, Grande-Bretagne: parfait pour les amoureux de la nature qui souhaitent mixer aventure et romantisme. Des nuitées dans des châteaux ou des cottages et des randonnées à travers des paysages majestueux garantissent des moments inoubliables.

Paris, France: LA ville de l'amour demeure une valeur sûre pour les jeunes mariés, même si les prix élevés et l'attitude souvent distante et réservée des habitants peuvent en freiner certains.

Méthodologie

Tourlane a sélectionné 25 destinations classiques et populaires et a recueilli des données pour évaluer les sept critères pris en compte. Les voici: Hôtel de luxe (coût moyen par nuit), Ambiance romantique (beauté des paysages, des couchers de soleil et plus encore), Dîner pour deux (prix d'un repas romantique), Mobilité (voiture de location, taxi ou transport local par semaine), Intimité (temps pour soi et moments à deux), Hospitalité (habitants serviables) et Sécurité.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)

