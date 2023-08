Tout ce que vous devez savoir sur la Street Parade

Pour la 30ème fois déjà, la plus grande fête techno du monde aura lieu au bord du lac à Zurich. Vous trouverez ici toutes les informations sur ce gigantesque événement.

Près de 900 000 personnes ont participé à la Street Parade l'été dernier. Elles ont dansé dans les rues de Zurich par un temps magnifique. Ce samedi 12 août, ce sera à nouveau le cas.

Le parcours de la Street Parade

Le cœur de la Street Parade est le défilé d'une trentaine de Love Mobiles qui font entendre leur musique dans les rues. Le parcours de deux kilomètres débute sur l'Utoquai. Il longe le bassin du lac en direction de Bellevue, puis traverse le pont Quai jusqu'à la Bürkliplatz et continue jusqu'au Hafendamm Enge.

Le programme

Le programme se déroule sur et autour des Love Mobiles et sur les huit différentes scènes le long du parcours. Vous pouvez lire ici à quelle heure les DJs se produiront, et sur quelle scène. La grande fête au cœur de la ville commence à 13 heures et dure jusqu'à minuit. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne devrez certainement pas rentrer directement chez vous, vous pourrez continuer à faire la fête à l'une des nombreuses after-parties.

La météo

Les prévisions météorologiques pour ce samedi s'annoncent très bonnes. Alors que nous avons dû supporter un temps plutôt automnal ces dernières semaines, le soleil est de retour à temps pour la Techno-Parade. MétéoSuisse prévoit, pour le 12 août, un temps généralement ensoleillé avec des températures maximales allant jusqu'à 30 degrés. En soirée, il pourrait y avoir quelques averses et orages. Il vaut donc mieux prévoir une protection contre la pluie. Vous pouvez également consulter les prévisions actuelles ici.

Cette année encore, le temps permettra de porter de nombreuses tenues créatives (et révélatrices). Image: KEYSTONE

Le transport

Tous ceux qui ont déjà participé à la Street Parade le savent: ceux qui viennent en voiture ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Les organisateurs ainsi que la ville recommandent de venir en transports publics. Les CFF proposent de nombreux trains spéciaux pour que vous puissiez rentrer chez vous sans encombre, même aux petites heures du matin. La police municipale de Zurich annonce par ailleurs plusieurs interdictions de circuler et de s'arrêter et prévient qu'il n'y aura pas de places de parking disponibles dans le centre-ville.

Les toilettes

Chaque année, le nombre de WC augmente, explique le responsable presse de la Street Parade sur demande. Cette année, ce sont 100 toilettes de plus qui sont à la disposition des fêtards. Il existe différentes possibilités de faire pipi: Du Toitoi classique aux tours de WC qui sont nettoyées en permanence, en passant par le cercle d'urinoirs pour les hommes. Selon l'endroit où tu souhaites te soulager, tu devras éventuellement payer une petite somme, mais la plupart des WC sont gratuits.

Pour la plus grande parade techno du monde, tout le monde se donne à fond dans le choix des vêtements. Image: KEYSTONE

Sécurité et drogues

Le parcours du cortège sera sécurisé par un important dispositif de la police municipale. Le mouvement de la foule sera également observé depuis les airs grâce à un hélicoptère. La police des eaux surveillera le bassin du lac. Les organisateurs de la Street Parade appellent à faire la fête sans être sous l'influence de drogues ou d'une consommation excessive d'alcool. Ceux qui souhaitent tout de même consommer ont la possibilité de faire tester leurs drogues au Bürkliplatz par le centre d'information sur les drogues de Zurich. (anb)

Traduit et adapté par Nicolas Varin

