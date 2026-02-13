Les co-fondateurs de la marque Selva, qui ont habillé Lady Gaga, lors de la Fashion Week de Zurich 2026. Image: ag/Instagram

Ils racontent comment ils ont séduit Lady Gaga avec un pare-chocs

Venus tout droit de Berlin, les deux co-fondateurs de la marque Selva ont habillé Lady Gaga. Nous les avons rencontrés à Zurich à l’occasion de la Fashion Week et ils nous ont dévoilé les coulisses de cette rencontre.

«Est-ce que tu arrives à marcher avec ces chaussures?», demandent Cristian Huygens and Natalia Golubenko aux mannequins. A quelques heures de leur défilé à la Fashion Week de Zurich, jeudi 12 février, les co-fondateurs de la marque Selva basée à Berlin sont en pleins essayages. Leur nouvelle collection sera présentée au public à 20 heures au Kongresshaus.

Cristian Huygens and Natalia Golubenko, co-fondateurs de la marque Selva, à la Fashion Week de Zurich, jeudi 12 février 2026. Image: Alyssa Garcia

Les chaussures que les mannequins porteront lors du défilé. Image: Alyssa Garcia

Cristian Huygens en pleins essayages. Image: Alyssa Garcia

Les tenues, caractérisées de «brutalistes», sont réalisées à partir de pièces automobiles et de déchets industriels. Des chambres à air pour vélos, par exemple. Ce jour-là, à Zurich, le challenge pour les modèles est de réussir à marcher avec d'immenses chaussures à plateforme. Le défi est de taille! Ils ont à peine quelques minutes pour s'exercer avant le défilé du soir.

Les tests en question: Image: Alyssa Garcia

L'une des tenues présentées à Zurich. Image: Alyssa Garcia

Oui, ils habillent le mannequin avec deux pare-chocs, fondus puis façonnés pour arriver au résultat final. Image: Alyssa Garcia

Une tenue en 48 heures pour Lady Gaga

Selva a été fondée en 2021 par le designer Cristian Huygens. «Pendant longtemps, j'ai fabriqué des meubles», retrace-t-il.

«Puis, j'ai imaginé des habits pour les personnes qui performaient durant mes expositions. C'est ainsi que l'idée m'est venue de combiner les deux mondes» Cristian Huygens, designer.

C'est en 2024 que la marque décolle réellement avec l'arrivée de Natalia Golubenko. Le point d’orgue de cette collaboration? Habiller Lady Gaga. «Son styliste nous a repérés sur Instagram, raconte la co-fondatrice de la firme. Aujourd’hui, si tu es actif sur les réseaux sociaux, les choses peuvent aller très vite.»

Ni une ni deux, on leur demande d’envoyer des vêtements pour la superstar américaine. Manque de bol: le colis reste coincé à la douane allemande. Pas de problème pour l'équipe de Lady Gaga, qui fait une nouvelle proposition: créer une tenue sur mesure... en 48 heures! Le challenge a évidemment été accepté. «Je me suis baladé dans la rue, où je trouve souvent du matériel pour mes créations, mais je n’ai rien vu qui me plaisait», se souvient Cristian Huygens.

Son plan B? Se rendre dans une décharge automobile. Oui, vous avez bien lu: le designer a déniché un pare-chocs de voiture pour habiller Lady Gaga.

«J’ai immédiatement pris un vol pour Los Angeles. J’avais trois valises. Arrivée sur place, Lady Gaga a été très gentille et reconnaissante pour notre travail» Natalia Golubenko

Le jeu en valait la chandelle. Le résultat est brut, architectural. Lady Gaga a été transformée en œuvre d'art.

Les photos: Le pare-chocs est la pièce que porte Lady Gaga sur les épaules. Image: instagram @selva________________

Image: instagram @selva________________

Une patte qui s'est retrouvée dans les silhouettes présentées en Suisse. Des looks qui transpirent l'énergie berlinoise et qui vous garantiront une entrée dans l'un des clubs prisés de la capitale.

On vous montre: Le défilé de la marque Selva à Zurich, jeudi 12 février 2026. Image: Alyssa Garcia

«Je crois que le public a aimé», se réjouit Cristian Huygens à la fin du défilé.

«C'est la deuxième fois que nous dévoilons une collection à Zurich et le niveau s'élève à chaque fois. La ville est très accueillante et nous sommes toujours bien reçus» Cristian Huygens

Eh bien, jamais deux sans trois!