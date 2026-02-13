Ils racontent comment ils ont séduit Lady Gaga avec un pare-chocs
«Est-ce que tu arrives à marcher avec ces chaussures?», demandent Cristian Huygens and Natalia Golubenko aux mannequins. A quelques heures de leur défilé à la Fashion Week de Zurich, jeudi 12 février, les co-fondateurs de la marque Selva basée à Berlin sont en pleins essayages. Leur nouvelle collection sera présentée au public à 20 heures au Kongresshaus.
Les tenues, caractérisées de «brutalistes», sont réalisées à partir de pièces automobiles et de déchets industriels. Des chambres à air pour vélos, par exemple. Ce jour-là, à Zurich, le challenge pour les modèles est de réussir à marcher avec d'immenses chaussures à plateforme. Le défi est de taille! Ils ont à peine quelques minutes pour s'exercer avant le défilé du soir.
Les tests en question:
Une tenue en 48 heures pour Lady Gaga
Selva a été fondée en 2021 par le designer Cristian Huygens. «Pendant longtemps, j'ai fabriqué des meubles», retrace-t-il.
C'est en 2024 que la marque décolle réellement avec l'arrivée de Natalia Golubenko. Le point d’orgue de cette collaboration? Habiller Lady Gaga. «Son styliste nous a repérés sur Instagram, raconte la co-fondatrice de la firme. Aujourd’hui, si tu es actif sur les réseaux sociaux, les choses peuvent aller très vite.»
Ni une ni deux, on leur demande d’envoyer des vêtements pour la superstar américaine. Manque de bol: le colis reste coincé à la douane allemande. Pas de problème pour l'équipe de Lady Gaga, qui fait une nouvelle proposition: créer une tenue sur mesure... en 48 heures! Le challenge a évidemment été accepté. «Je me suis baladé dans la rue, où je trouve souvent du matériel pour mes créations, mais je n’ai rien vu qui me plaisait», se souvient Cristian Huygens.
Son plan B? Se rendre dans une décharge automobile. Oui, vous avez bien lu: le designer a déniché un pare-chocs de voiture pour habiller Lady Gaga.
Le jeu en valait la chandelle. Le résultat est brut, architectural. Lady Gaga a été transformée en œuvre d'art.
Les photos:
Une patte qui s'est retrouvée dans les silhouettes présentées en Suisse. Des looks qui transpirent l'énergie berlinoise et qui vous garantiront une entrée dans l'un des clubs prisés de la capitale.
On vous montre:
«Je crois que le public a aimé», se réjouit Cristian Huygens à la fin du défilé.
Eh bien, jamais deux sans trois!