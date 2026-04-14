Katy Perry a qualifié ces affirmations de «mensonges dangereux et irresponsables». instagram/getty

Katy Perry accusée d'agression sexuelle

L'actrice australienne Ruby Rose, connue pour ses rôles dans la série Orange Is the New Black et Batwoman, a accusé Katy Perry de l'avoir agressée sexuellement dans une boîte de nuit de Melbourne il y a près de 20 ans, dans un post sur les réseaux sociaux.

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C'est sur la plateforme Threads que l'actrice de 40 ans a formulé ses accusations, en réaction à une publication du média Complex Music sur la réaction de Katy Perry au concert de Justin Bieber au festival Coachella, ce week-end, auquel elle assistait avec son compagnon, l'ancien premier ministre Justin Trudeau.

«Katy Perry m’a agressée sexuellement à la boîte de nuit Spice Market à Melbourne. On s’en fout de ce qu’elle pense» Ruby Rose, sur Threads, dimanche soir

Dans une série de messages successifs, l'actrice clame que l'incident présumé s'est produit lorsqu'elle avait une vingtaine d'années. Selon elle, Katy Perry l'aurait «vue se reposer» sur les genoux de sa meilleure amie, se serait alors penchée sur la jeune femme, avant de tirer son sous-vêtement sur le côté et de frotter «son vagin répugnant» contre son visage, «jusqu'à ce que j'ouvre brusquement les yeux et que je vomisse violemment sur elle».

Ruby Rose a ajouté dans un autre commentaire qu'elle avait déjà «raconté l'histoire publiquement, mais qu'elle l'avait transformée en une petite anecdote amusante de beuverie parce qu'elle ne savait pas comment s'y prendre autrement». Toujours selon l'actrice, elle aurait choisi de garder le secret, car Katy Perry avait accepté de l'aider à obtenir son visa américain.



Ruby Rose, qui affirme encore avoir été violée par de «nombreux» hommes, a encore indiqué à ses abonnés qu'il existait des témoins pour corroborer son récit, ainsi que des photos. «Mais elle [Katy Perry] est plus que libre de me poursuivre en justice (elle ne le fera pas, car c'est arrivé, j'ai des photos et c'était littéralement en public et sous les yeux de plusieurs personnes).»

Ruby Rose dans la série Orange is the New Black. image: netlix

Du côté de Katy Perry, un représentant de la pop-star a opposé un farouche démenti à ces allégations. «Les allégations diffusées sur les réseaux sociaux par Ruby Rose au sujet de Katy Perry sont non seulement catégoriquement fausses, mais ce sont des mensonges dangereux et irresponsables», indique le communiqué.

«Madame Rose a un long passé de graves allégations publiques formulées sur les réseaux sociaux contre diverses personnes, allégations qui ont été maintes fois démenties par les personnes nommées» Un représentant de Katy Perry, dans un communiqué

Ne reste plus qu'à attendre d'éventuels développements policiers ou judiciaires de cette affaire. Après avoir préalablement affirmé qu'elle n'était pas intéressée par le dépôt d'une plainte auprès de la police, Ruby Rose semble s'être ravisée.

Quelques heures après ses accusations choc, elle indiquait à ses abonnés sur la même plateforme avoir quitté le commissariat et qu'elle donnerait plus de détails sur la procédure de dépôt de plainte «une fois que j'aurai retrouvé des forces». (mbr)

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