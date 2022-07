Analyse

L'Euro historiquement bas: comment la Suisse surmonte ce problème

Si le franc est plus cher, les produits d'exportation deviennent moins attractifs. Pourtant, les entreprises industrielles suisses résistent étonnamment bien. Quel est leur secret?

Cet article est également disponible en allemand. Vers l'article

Daniel Zulauf / ch media

A l'époque où l'euro était encore tout frais, presque aucun économiste n'avait osé prédire ce qui est devenu réalité ces jours-ci: un franc coûte plus cher qu'un euro. Depuis sa création il y a plus de 20 ans, la monnaie unique européenne s'est dépréciée d'environ 60% par rapport au franc.

L'euro et le franc sur un pied d'égalité. photo: shutterstock.com

Pendant cette période, les produits fabriqués en Suisse ont donc renchéri d'environ 3% par an en moyenne à l'étranger. Bien entendu, l'évolution a été un peu moins dramatique en tenant compte de l'inflation. Ainsi, entre 2000 et 2021, les prix dans la zone euro ont augmenté en moyenne d'environ 1,7% par an, alors qu'en Suisse, la hausse a été seulement d'environ 0,4%.

Un secteur industriel qui ne devrait même plus exister

Néanmoins, depuis la création de l'euro, le franc est devenu plus cher en termes réels, ce qui représente bien entendu une lourde charge pour l'industrie suisse orientée vers l'exportation.

Il n'est pas surprenant que les branches à forte valeur ajoutée comme l'industrie pharmaceutique aient pu s'accommoder relativement facilement de cette situation. En revanche, il est surprenant de voir à quel point les branches économiques fortement exposées aux taux de change ont pu s'affirmer dans cet environnement.

L'industrie des matières plastiques en est un parfait exemple. En fait, cette branche ne devrait même plus exister en Suisse - du moins selon la théorie économique grise. Depuis des années, elle est confrontée à un immense problème de franc, comme le suggère l'évolution du taux de change «juste» entre l'euro et le franc.

Le modèle dit de la «juste valeur» permet de calculer à quel taux de change la fabrication d'un produit plastique «made in Switzerland» coûterait aussi cher que la fabrication d'un produit identique «made in EU». Le taux de change équitable entre l'euro et le franc suisse pour le secteur des matières plastiques le montre: la surévaluation du franc par rapport à la valeur européenne est d'environ 50%.

Malgré le franc fort, l'industrie des matières plastiques résiste. photo: sda

Une résistance phénoménale

Malgré cet énorme désavantage en termes de prix, le secteur du plastique en Suisse n'a pratiquement pas diminué. C'est aussi réjouissant qu'étonnant.

Par rapport à l'année 2012, lorsque la crise de la dette de l'euro a atteint son dernier point culminant et que le cours du franc avait déjà à l'époque temporairement atteint la parité avec l'euro, le nombre de personnes employées dans le secteur des matières plastiques est resté quasiment constant, à un peu plus de 33 000 personnes.

Dans le même temps, les exportations ont même augmenté d'environ 10% pour atteindre 3,6 milliards de francs en 2021. Le désavantage du taux de change a obligé les entreprises à devenir plus productives. Et elles y sont parvenues, comme le prouve de manière impressionnante l'augmentation de 15% du chiffre d'affaires par personne depuis 2012, qui dépasse les 500 000 francs.

Bien sûr, les observations générales de ce type doivent toujours être considérées avec une certaine prudence. Il peut en effet y avoir des distorsions statistiques dues aux performances de certaines grandes entreprises qui, avec leurs produits, disposent d'une force d'exportation et d'un pouvoir de fixation des prix particuliers. Mais c'est justement dans le secteur des matières plastiques que les petites et moyennes entreprises typiques constituent la force dominante. Environ deux tiers de tous les employés travaillent dans des entreprises comptant au maximum 250 collaborateurs.

La spécialisation comme seule chance

Manifestement, depuis de nombreuses années, nombre de ces petites entreprises parviennent étonnamment bien à vivre avec le franc élevé. Ce qui vaut pour le secteur des matières plastiques est également un phénomène général. En effet, depuis l'introduction de l'euro, les exportations de l'industrie suisse ont augmenté de près de 50%, alors que le cours du franc pondéré par les échanges commerciaux a augmenté à peu près au même rythme.

L'explication à ce phénomène est la spécialisation. Le degré de spécialisation d'une économie nationale peut être mesuré assez précisément en comparant les performances à l'exportation des différentes branches au niveau international. La méthode a été inventée il y a plus de 50 ans par l'économiste américano-hongrois Bela Balassa. Son concept de «Reveald Comparative Advantage» (RCA) est toujours utilisé aujourd'hui. L'indice RCA montre dans quels secteurs ou domaines de produits un pays dispose d'avantages relatifs ou comparatifs.

Peu de pays ont poussé la spécialisation aussi loin que la Suisse au cours des dernières décennies. Ainsi, le nombre de classes de produits importantes pour lesquelles la Suisse se trouve dans une meilleure position que le reste du monde a diminué de moitié entre 1995 et 2019, passant de 80 à 40 classes de produits seulement. Divers produits textiles, les produits en aluminium, mais aussi les produits manufacturés en plastique ont par exemple chuté.

Dans ces secteurs, seules les entreprises qui ont réussi à imposer leurs prix grâce à la spécialisation et à l'orientation client ont survécu. C'est pourquoi les entreprises suisses de transformation des matières plastiques qui réussissent ne vendent plus depuis longtemps sur le marché international en premier lieu le matériau transformé, mais plutôt des solutions spécifiques aux clients dans des niches choisies.

Ce type de spécialisation a apporté à la Suisse des gains en prospérité considérables au cours des dernières décennies. Le revers de la médaille: le pays est devenu plus vulnérable aux changements brutaux de l'économie mondiale. Il n'y a toutefois jamais eu d'alternative à cela.