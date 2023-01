Avec la chute de la Grèce, la crise de l'euro s'est aggravée de manière dramatique. image: www.imago-images.de

Analyse

Pourquoi l'euro redevient sexy

La monnaie unique, dont on ne cesse de dire qu'elle est morte, se renforce à chaque crise.

Philipp Löpfe Suivez-moi

La plupart des économistes et des journalistes économiques ont accueilli la naissance de l'euro avec tout sauf de la joie. Les économies nationales sont trop différentes pour être enfermées dans le corset d'une monnaie unique, ont pointé les critiques - oui, moi aussi. Pendant longtemps, ils ont semblé avoir raison.

Les plafonds d'endettement fixés dans le traité de Maastricht n'étaient pas respectés, même par les deux leaders européens que sont l'Allemagne et la France. La politique monétaire stricte de la Banque centrale européenne (BCE), inspirée du modèle allemand, a plongé les pays du pourtour méditerranéen dans une crise permanente.

Avec la chute de la Grèce, la crise de l'euro s'est aggravée de manière dramatique. Si le Grexit n'a finalement pas eu lieu, c'est parce que personne n'avait de réponse à la question de savoir comment sortir de la monnaie unique. C'est comme si l'on voulait faire un œuf avec une omelette, critiquaient les spécialistes.

Au lieu de cela, les économistes ont plaidé pour une société de l'euro à deux vitesses: les pays du Nord vertueux d'un côté, ceux du Sud de l'autre.

340 millions de personnes vivent avec l'euro

Ni le Grexit ni la société à deux vitesses ne sont devenus des réalités. Au lieu de cela, la communauté de l'euro grandit et s'épanouit. Avec la Croatie, le 20e membre vient de rejoindre le club. Cela signifie que près de 340 millions de personnes vivent avec la monnaie unique, et ce nombre pourrait bientôt être encore plus élevé. La Suède, la Bulgarie, les Tchèques et les Polonais envisagent également d'y adhérer. La question s'impose donc:

Qu'est-ce qui rend soudain l'euro, tant décrié, si sexy?

Il convient tout d'abord de mentionner son étonnante capacité de résistance. Paschal Donohoe, le ministre irlandais des Finances, a déclaré dans The Economist:

«Au cours des 20 années d'existence de l'euro, nous avons été confrontés à la crise financière, à la crise de la dette, au Brexit et à la pandémie. L'euro est sorti renforcé de chacune de ces crises. La guerre du président Vladimir Poutine contre l'Ukraine et sa guerre énergétique contre l'Occident seront une nouvelle crise dont la zone euro sortira renforcée.»

Donohoe préside actuellement un groupe informel de ministres européens des Finances.

Les faits étayent cette affirmation. En dépit de toutes les craintes, l'économie européenne se porte actuellement mieux que ce que l'on craignait. Malgré l'inflation et l'explosion des prix de l'énergie, la chute annoncée n'a pas encore eu lieu. Il n'y a pas de chômage de masse ni de récession grave dans la zone euro. Même en 2022, année difficile, l'économie a connu une croissance de 3,2 points de pourcentage du produit intérieur brut.

Les marchés boursiers européens surperforment

Les marchés financiers s'en sont faits l'écho. Actuellement, il y a plus d'argent à gagner sur les marchés boursiers européens que sur les marchés américains. «Les indices des marchés boursiers européens, généralement considérés comme des retardataires des marchés financiers mondiaux, ont rapporté plus que prévu», rapporte le Wall Street Journal. Il ajoute:

«Le DAX allemand et le CAC français ont progressé de 18% et plus au cours des trois derniers mois, soit plus du double de l'indice S&P (américain)»

Comme tous les autres, les pays de la zone euro souffrent de l'inflation et de la hausse des prix de l'énergie. Mais contrairement aux autres, ils n'ont pas à subir en plus les taux directeurs exorbitants des banques centrales. Si vous voulez emprunter en Pologne ou en République tchèque, vous devez actuellement payer des intérêts jusqu'à trois fois plus élevés que dans la zone euro. En Hongrie, la banque centrale a même augmenté son taux directeur à 13%.

Indirectement, l'euro profite également du sort de la livre britannique. Désormais, on ne peut plus nier que le Brexit a été une erreur catastrophique, du moins d'un point de vue économique. La livre et l'économie britannique se sont effondrées; et bien que le Royaume-Uni n'ait jamais fait partie de l'Euroland, le message reste le même: faire cavalier seul est pour les perdants, car dans un monde où les Etats-Unis et la Chine se disputent la puissance mondiale, la taille devient importante:

«Seule l'unité de la politique monétaire des économies de la zone euro permet à la BCE de conserver une certaine indépendance vis-à-vis de la Réserve fédérale américaine» Martin Sandbu, dans le Financial Times

Plus de critiques sur l'euro: Georgia Meloni. image: keystone

Même les populistes de droite semblent s'en être aperçus. Georgia Meloni, la nouvelle Première ministre italienne, ne parle plus d'une éventuelle sortie de la monnaie unique. En France, Marine Le Pen ne fait plus de déclarations critiques à l'égard de l'euro, tandis qu'en Allemagne, l'AfD, autrefois fondé avec l'idée de réintroduire le mark, se concentre désormais sur la xénophobie et l'incompréhension de Poutine.

L'envolée actuelle de l'euro ne devrait pas s'arrêter de sitôt. «Il a réussi le test économique», constate Paschal Donohoe.