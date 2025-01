L'iPhone 16 patine en Chine. Image: Imago

Apple établit un record malgré son retard dans l'IA

La firme de Cupertino a réalisé un profit trimestriel record de 36 milliards de dollars. Mais les ventes de sa première gamme de smartphones avec de l'intelligence artificielle générative déçoivent.

Apple a réalisé 124,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice décalé, au cours duquel le groupe américain a dégagé un bénéfice net record de 36,3 milliards, mais les ventes de son produit phare, l'iPhone, sont ressorties inférieures aux attentes.

Sa première gamme de smartphones avec de l'intelligence artificielle (IA) générative, les iPhone 16, part moins vite qu'espéré, notamment en Chine.

En tout, les recettes des iPhone se sont élevées à un peu plus de 69 milliards de dollars pendant la saison des fêtes. Et en Chine, les ventes totales de la marque à la pomme ont perdu 11% sur un an, à 18,5 milliards de dollars.

Le patron d'Apple Tim Cook a cependant mis en avant «des revenus record dans la majorité de nos marchés, y compris les Amériques, l'Europe, le Japon et le reste de l'Asie Pacifique», lors d'une conférence téléphonique.

«Je suis aussi heureux d'annoncer que nous avons atteint un nouveau record pour notre base d'utilisateurs, avec 2,35 milliards d'appareils en service»

«La capacité d'Apple à réaliser un trimestre solide, malgré les vents contraires macroéconomiques, valide sa stratégie à multiples facettes», a réagi Jacob Bourne d'Emarketer.

Difficultés persistantes en Chine

«L'approche prudente de l'entreprise en matière de déploiement de l'IA a suscité des critiques, mais la croissance robuste de ses services et l'expansion de son écosystème fournissent un élan crucial pour aider à atténuer les difficultés persistantes de l'iPhone en Chine», a continué l'analyste.

L'activité de services, qui comprend la boutique d'applications App Store, les plateformes de streaming musical et vidéo, le service de paiement Apple Pay, ainsi que le stockage de données à distance (iCloud), a réalisé 26,3 milliards de chiffre d'affaires (+14% sur un an).

La fin de l'année est la période la plus importante pour le géant de l'électronique haut de gamme, avec la saison des fêtes juste après la sortie de ses nouveaux smartphones.

Apple va «repenser son interface»

Les iPhone 16 sont les premiers à intégrer Apple Intelligence, l'IA générative de la marque à la pomme, avec plus de capacités pour Siri, son assistant vocal et de nouvelles fonctionnalités d'aide à la rédaction de messages, création d'images ou résumé des notifications des applications mobiles.

Alors que toute la Silicon Valley est obsédée par cette technologie depuis la sortie de ChatGPT fin 2022, Apple a pris son temps. Google et Samsung avaient déjà incorporé ces nouveaux outils à leurs nouveaux smartphones quand la firme de Cupertino a présenté Apple Intelligence en juin dernier.

«L'IA va obliger Apple à repenser son interface et son expérience, mais elle n'est pas encore un facteur clé de vente pour les smartphones», a souligné Thomas Husson, vice-président de Forrester.

Le modèle DeepSeek

«Contrairement à Google, Meta ou Microsoft, Apple s'adresse principalement aux consommateurs et sa rentabilité à court terme n'est pas aussi étroitement liée à l'IA générative», a précisé l'analyste.

Un avantage, alors que la start-up chinoise DeepSeek vient de sortir un modèle concurrent à ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), et les autres agents IA avancés, pour une fraction du coût, remettant en question la domination de l'industrie américaine et ses méthodes.

«Le modèle de DeepSeek constitue plutôt une validation d'Apple Intelligence, puisqu'il s'appuiera plus sur une approche de l'IA en local, sur l'appareil» (et moins sur les serveurs), a jugé l'expert.

Des iPhone 16 en réduction

Apple Intelligence n'est pour l'instant accessible que dans une poignée de pays anglophones. Le marché surveille de près les performances d'Apple en Chine.

La marque, d'ordinaire réticente aux promotions, a offert des réductions sur les iPhone 16 en Chine en début d'année face à la concurrence accrue de Huawei et d'autres marques nationales.

En tout, le groupe californien est resté en tête des ventes mondiales de smartphones en 2024, devant le sud-coréen Samsung, selon le cabinet Canalys. Ce dernier estime que 330 millions d'appareils ont été écoulés au quatrième trimestre, et Apple a conservé une part de marché de 23%. (jzs/ats)