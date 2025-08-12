beau temps28°
Faillite: la caisse-maladie KLuG cesse ses activités à fin 2025

Une caisse-maladie fait faillite et voici ce que deviennent ses assurés

En faillite, l’assureur zougois KLuG cessera fin 2025, laissant 9300 assurés rejoindre Helsana sous la protection d’un fonds d’insolvabilité.
12.08.2025, 11:4312.08.2025, 11:43
En faillite, l'assureur maladie KLuG basé à Zoug cessera son activité à la fin de l'année. Pour protéger les près de 9300 assurés, l'entreprise plus que centenaire a été déclarée insolvable.

Le 6 août dernier, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a constaté l’insolvabilité de KLuG et retiré au 31 décembre 2025 l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale, précisent les autorités mardi dans un communiqué. La direction de KLuG avait demandé fin juillet ces deux mesures.

La caisse maladie KLuG est sise
La caisse maladie KLuG est sise à Zoug dans l'ancien bâtiment administratif de Landis et Gyr, dont elle était autrefois la caisse maladie d'entreprise (archives).Keystone

Selon la loi, si une caisse-maladie devient insolvable, un fonds d’insolvabilité prend en charge les coûts des prestations assurées pour protéger les personnes affiliées à l’assurance-maladie sociale. L’OFSP a ordonné l’activation immédiate de ce fonds pour éviter tout défaut de paiement. Il examine en outre si la faillite a une incidence sur le plan pénal.

Vous avez peut-être payé 38 000 francs de trop sur votre prime maladie

Pour l’année prochaine, une offre sera soumise dès cet automne aux assurés de KLuG pour un changement auprès de l'assureur Helsana. (sda/ats)

