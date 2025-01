Les 25 marques les plus fortes de la planète en 2025. Image: dr

Voici les deux marques suisses les plus puissantes du monde

Chaque année, le rapport Global 500 présente les plus grosses marques du monde en termes de chiffres d'affaires et d'influence. Sans surprise, les géants américains et asiatiques de la technologie caracolent en tête du classement – mais les entreprises suisses n'ont pas à rougir.

L'entreprise britannique de conseil en évaluation de marques Brand Finance publie chaque année son Global 500 Report – un classement des 500 marques réalisant le plus gros chiffre d'affaires et de celles considérées comme les plus influentes.

Dans la première catégorie, sans surprise, ce sont les géants américains de la technologie qui terminent en tete - valorisée à près de 486 milliards de francs suisses, Appel se hisse sur la plus haute marche du podium. Viennent ensuite Microsoft, Google et Amazon, ainsi que le distributeur Walmart, en cinquième position​

Le tableau complet 👇

A l'exception de l'année 2023, quand elle a été brièvement distancée par Amazon, Apple conserve sa première place. Une place qu'elle occupe depuis 2021.

Un symbole de puissance

Brand Finance ne détermine pas seulement les marques les mieux valorisées, mais aussi les plus puissantes, la note la meilleure note étant AAA+. Dans cette catégorie, le service de messagerie chinois WeChat s'impose une nouvelle fois, avec un indice de 95,2 sur 100. Nike, Google, Marina Bay Sands, China Construction Bank, Paypal, Dior, Youtube, Adidas et Coca-Cola figurent elles aussi dans le top dix.

Brand Strength Index Brand Finance calcule le Brand Strength Index (BSI) sur la base de trois piliers: les investissements, la valeur de la marque et sa performance. Le calcul détaillé est disponible ici.

Les marques suisses qui se distinguent

Toujours parmi les marques les plus influentes, on retrouve des entreprises suisses, la première d'entre elles étant Rolex. L'horloger a satisfait l'ensemble des critères liés à la réputation et à la capacité à répondre aux besoins de la clientèle.

Quant à celles qui sont le mieux valorisées, Nestlé occupe toujours la première place - comme les deux années précédentes. Au classement général, elle passe de la 92e à la 97e place. Cela s'explique par des revenus plus faibles et une baisse de son BSI à 75,1 points, indique le cabinet de conseils. Le géant de l'industrie alimentaire a de plus en plus de mal à marquer des points au niveau de ses prix. Cela signifie que les consommateurs sont de plus en plus mécontents des récentes augmentations observées pour les produits.

La valeur de la marque Nestlé s'élève désormais à 16,9 milliards de francs. UBS, Zurich et Roche complètent le top cinq des firmes suisses du Global 500. Toutes ont cependant reculé dans le classement mondial.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)