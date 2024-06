5 choses à savoir sur Nvidia, l'entreprise la plus valorisée du monde

Avec une capitalisation boursière de 3,34 billions de dollars, le fabricant américain de puces Nvidia dépasse Apple et Microsoft et est désormais l'entreprise cotée en bourse la plus précieuse au monde.

Les fondateurs

Nvidia a été fondée en 1993 par Curtis Priem, Chris Malachowsky et Jen-Hsun Huang.

Priem, un inventeur avec plus de 200 brevets, a quitté l'entreprise en 2003. Il a placé la majeure partie de sa participation dans une fondation familiale et a vendu le reste en 2006 pour 30 millions de dollars. Forbes a indiqué que les parts initiales de Priem valaient désormais 70 milliards. Mais c'était en novembre 2023 et depuis, le cours a triplé. Priem aurait aujourd'hui pu être l'homme le plus riche du monde.

Mais ce n'est pas le cas. Il a déclaré à Forbes qu'il regrettait de ne pas avoir conservé ses parts plus longtemps. Il ne meurt cependant de loin pas de faim. Priem possède un jet privé appelé «Snoopy» et vit dans une maison offgrid d'une valeur six millions de dollars à Fremont, en Californie. L'ingénieur électricien travaille actuellement sur un livre intitulé Comment réparer la Terre.

On sait peu de choses sur le cofondateur Chris Malachowsky. Comme Priem, il est ingénieur en électronique de formation. Mais contrairement à son cofondateur, il continue à travailler comme vice-directeur des départements ingénierie et opérations chez Nvidia, ce qui fait de lui un milliardaire depuis longtemps. En 2021, il a investi 25 millions de dollars dans l'un des superordinateurs les plus rapides du monde. Avec le HiPerGator, Malachowsky voulait aider l'université de Floride, son alma mater, à jouer un rôle de pionnier dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA).

Le CEO Jen-Hsun Huang est la véritable star de Nvidia. Pendant longtemps, il a été sous-estimé dans la Silicon Valley. Image: keystone

Jen-Hsun Huang, né dans une ville côtière de Taïwan, occupe le poste de CEO de Nvidia depuis sa création. Avec une fortune de plus de 100 milliards de dollars, il fait désormais partie des dix personnes les plus fortunées du monde. A l'âge de cinq ans, Huang est parti avec son frère vivre chez un oncle dans le Kentucky. A l'âge de dix ans, il a atterri dans une simple école réformée que son oncle, suite à un malentendu, a pris pour un internat renommé. Il y a appris à lire à son camarade de chambre plus âgé. En échange, ce dernier l'emmenait faire du développé couché à la salle de sport.

En raison de ses excellents résultats, Huang a sauté deux années d'école et a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires à l'âge de 16 ans. Parallèlement, il a travaillé comme agent d'entretien dans la chaîne de fast-food Denny's.

Après avoir travaillé chez LSI Logistics et le fabricant de puces AMD, il a fondé Nvidia le jour de ses 30 ans avec Priem et Malachowsky. Il s'est fait tatouer le logo de son entreprise sur le haut du bras.

La prononciation du nom de l'entreprise

Le logo vert avec l'œil: «Vert de jalousie» a déjà été repris comme slogan marketing. Image: keystone

Une croyance persistante veut que le nom de l'entreprise se prononce Nu-Vidia (comme «new video»). Cela est faux. Le nom de l'entreprise est dérivé du latin «invidia» – «jalousie». Il se prononce en conséquence.

Le produit

Une carte graphique avec une puce GeForce. Image: keystone

A l'origine, Nvidia produisait des puces graphiques – et ce n'était pas du tout un succès au début. En effet, les Californiens ont misé sur la mauvaise technologie et prenaient de plus en plus de retard sur la concurrence. Lorsque Sega s'est retiré d'un accord avec Nvidia, la menace d'une disparition définitive a plané.

Le salut est venu du fossoyeur présumé. Le CEO de Sega de l'époque, Shoichiro Irimajiri, a rendu visite à Nvidia et s'est montré durablement impressionné par Jen-Hsun Huang malgré les problèmes de l'entreprise. De retour au Japon, il a réussi à convaincre la direction de Sega d'investir cinq millions de dollars. Ce n'est que grâce à cette subvention que Nvidia a survécu, mais tant bien que mal.

Lorsque Nvidia a lancé sa première puce à succès, la Riva 128, en août 1997, l'entreprise, qui ne comptait plus que 40 employés, avait encore tout juste encore assez d'argent pour payer les salaires d'un mois. Mais c'est avec le Riva 128 que la success story a été lancée, et l'entreprise a vraiment pris son envol avec l'introduction de la série GeForce. En 1999, l'entreprise est entrée en bourse.

A partir de ce moment, Nvidia a connu le succès, mais ne jouait dans la même ligue qu'Apple ou Microsoft pour autant. C'est avec l'apparition du minage du bitcoin que l'action a connu un premier rebond décisif, mais c'est la vague de l'IA qui a provoqué le véritable séisme boursier. Il s'est avéré que les puces Nvidia se prêtaient nettement mieux à l'entraînement de l'intelligence artificielle que celles de la concurrence d'AMD ou d'Intel. Dans le sillage du boom de l'IA, non seulement l'action, mais aussi le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise ont connu une croissance exorbitante.

Chiffre d'affaires et évolution des cours

Nvidia a procédé début juin à un fractionnement d'actions. Une action est devenue dix – le cours a donc été divisé par dix. Les cours présentés ici (avant le fractionnement) ont été ajustés.

L'évolution du cours de l'action Nvidia depuis son introduction en bourse en 1999

Nvidia est une action classique du type «si seulement j'avais su». Il y a 10 ans, l'action était à 0,47 dollar (comme mentionné, le prix a été ajusté en fonction du fractionnement). Actuellement, le même titre se négocie à 135,58 dollars. Celui qui a investi 1000 dollars à l'époque possède aujourd'hui 288 000 dollars – s'il a eu le courage de ne jamais vendre.

Le chiffre d'affaires de Nvidia a connu une évolution moins extrême, mais tout aussi impressionnante. Alors que celui-ci dépassait à peine les 4 milliards au cours de l'exercice 2014, il a déjà atteint 61 milliards en 2024. Le chiffre d'affaires a doublé par rapport à 2023.

Des composants Nvidia dans les drones russes

Selon ses propres indications, Nvidia a cessé toutes les livraisons vers la Russie au printemps 2022 en raison de l'invasion de l'Ukraine, contraire au droit international. Sept mois plus tard, le fabricant de puces a également suspendu le reste de ses activités commerciales.

Certains indices laissent toutefois penser que cela ne correspond pas à la vérité.

Selon des documents en possession de hacktivistes ukrainiens, la société russe Albatros intègre des composants du fabricant américain de puces dans ses drones militaires M5. On ignore toutefois quand et comment Albatros s'est procuré les composants présumés produits depuis 2018. Un échange d'e-mails entre le CEO d'Albatros Florow et Nvidia semble indiquer que le contact a été maintenu depuis 2016 et l'est encore aujourd'hui.

Au printemps 2024, un responsable du développement commercial de Nvidia a invité Florow à une conférence sur l'IA – et l'a encouragé à dire que l'invitation était également valable pour les étudiants intéressés. L'entreprise n'a pas répondu aux demandes d'informNapalm.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci