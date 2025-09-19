Happn change de mains. Image: www.imago-images.de

L'appli de rencontres Happn passe en mains chinoises

HelloGroup fait l'acquisition de l'application française pour «accélérer son implémentation dans de nouveaux territoires à fort potentiel».

Plus de «Economie»

L'application de rencontres française Happn a été rachetée début septembre par le groupe chinois Hellogroup, lui aussi spécialisé dans ce marché, ont indiqué les entreprises vendredi dans un communiqué de presse, confirmant une information du Figaro.

«HelloGroup fait l'acquisition de Happn à 100% pour l'accélération de sa croissance internationale», ont-elles précisé, sans dévoiler le montant de la transaction. Karima Ben Abdelmalek, à la tête de l'application française, s'est félicitée de ce «nouveau cap franchi» le 2 septembre.

170 millions d'utilisateurs

Happn, créée en 2014, revendique 170 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 16 millions d'inscrits en France. Elle est aussi présente ailleurs en Europe, en Inde, en Turquie ou en Amérique latine.

Avant son rachat, Happn était détenue à 79% par des fonds d'investissement, dont Eurazeo Global Investor, Alven Capital, DN Capital, Raine Group, et Havas Participations.

«Territoires à fort potentiel»

Selon le communiqué des deux entreprises, le rachat devrait permettre à Happn «d'accélérer son implémentation dans de nouveaux territoires à fort potentiel, notamment en Asie et en Afrique».

Hellogroup, qui a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de dollars, est notamment propriétaire des applications de rencontres Momo et Tantan, à destination des utilisateurs asiatiques. (jzs/ats)