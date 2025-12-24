ciel couvert
L'or dépasse pour la première fois les 4500 dollars

Le prix de l&#039;or ne cesse de grimper, après un nouveau record (image d&#039;illustration).
Image d'illustrationImage: Shutterstock

Le cours du métal jaune a atteint un nouveau record ce mercredi. Son prix a bondi de plus de 70% depuis le début de l'année.
24.12.2025, 06:03

L'or a atteint un nouveau record mercredi en dépassant 4500 dollars l'once pour la première fois. Le marché est propulsé par le risque géopolitique entre les Etats-Unis et le Venezuela et des perspectives de baisses de taux de la banque centrale américaine.

Le métal jaune, valeur refuge par excellence, a grimpé jusqu'à 4519,78 dollars les 31,1 grammes, son prix ayant bondi de plus de 70% depuis le début de l'année 2025.

Le cours des métaux continue sur sa lancée

Cette nouvelle hausse s'inscrit dans une appréciation plus générale des cours des métaux: l'argent et le cuivre ont aussi touché de nouveaux sommets mardi, tandis que le platine enregistrait son plus haut depuis mai 2008. (jzs/ats)

