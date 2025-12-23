Le cours des métaux continue sur sa lancée

Le prix de l'or et de plusieurs métaux continue sa flambée ce mardi. Keystone

L’or et l’argent ont inscrit de nouveaux records mardi, portés par les tensions géopolitiques entre Washington et Caracas et par les anticipations de baisses des taux américains, tandis que le cuivre a lui aussi atteint un sommet historique.

Plus de «Economie»

L'or et l'argent ont atteint de nouveaux sommets mardi, poussés notamment par les tensions géopolitiques entre Washington et Caracas et la perspective de baisses des taux américains, le cuivre touchant lui aussi un record. L'or, valeur refuge, a grimpé à un nouveau record de 4497,74 dollars l'once (31,1 g). C'est aussi le cas de l'argent, qui s'est hissé mardi à 70,6725 dollars l'once.

Ces deux métaux précieux surfent sur le risque géopolitique entre les Etats-Unis et le Venezuela, Donald Trump ayant encore accru la pression lundi en affirmant qu'il serait «sage» pour le président Nicolas Maduro de quitter le pouvoir.

Le cuivre, qui sert à construire des panneaux solaires, des batteries pour véhicules électriques ou encore des centres de données, a lui aussi atteint un prix inédit, montant mardi à 12'159,50 dollars la tonne.

«L'argent et surtout le cuivre bénéficient d'un soutien structurel lié à la transition énergétique, à l'électrification et aux besoins colossaux des infrastructures numériques et de l'intelligence artificielle» John Plassard, analyste de Cité Gestion Private Bank

La crainte de l'annonce de droits de douane américains sur le cuivre raffiné soutient aussi le cours du métal rouge.

Utilisés dans la fabrication de catalyseurs automobiles, le platine a pour sa part touché mardi un plus haut depuis mai 2008, à 2214,58 dollars l'once, et le palladium a atteint un sommet depuis décembre 2022, à 1849,58 dollars l'once. «L'anticipation de baisses de taux aux Etats-Unis en 2026» soutient aussi les métaux précieux, rapporte John Plassard. (mbr/ats)