Le cours des métaux continue sur sa lancée
L'or et l'argent ont atteint de nouveaux sommets mardi, poussés notamment par les tensions géopolitiques entre Washington et Caracas et la perspective de baisses des taux américains, le cuivre touchant lui aussi un record. L'or, valeur refuge, a grimpé à un nouveau record de 4497,74 dollars l'once (31,1 g). C'est aussi le cas de l'argent, qui s'est hissé mardi à 70,6725 dollars l'once.
Ces deux métaux précieux surfent sur le risque géopolitique entre les Etats-Unis et le Venezuela, Donald Trump ayant encore accru la pression lundi en affirmant qu'il serait «sage» pour le président Nicolas Maduro de quitter le pouvoir.
Le cuivre, qui sert à construire des panneaux solaires, des batteries pour véhicules électriques ou encore des centres de données, a lui aussi atteint un prix inédit, montant mardi à 12'159,50 dollars la tonne.
La crainte de l'annonce de droits de douane américains sur le cuivre raffiné soutient aussi le cours du métal rouge.
Utilisés dans la fabrication de catalyseurs automobiles, le platine a pour sa part touché mardi un plus haut depuis mai 2008, à 2214,58 dollars l'once, et le palladium a atteint un sommet depuis décembre 2022, à 1849,58 dollars l'once. «L'anticipation de baisses de taux aux Etats-Unis en 2026» soutient aussi les métaux précieux, rapporte John Plassard. (mbr/ats)