Les ventes de Tesla plongent, mais l'action grimpe: que se passe-t-il?

Alors que les voitures électriques se vendent toujours mieux grâce à la baisse des prix, Tesla fait exception: ses ventes chutent. Pourtant, le titre en bourse ne cesse de monter. Comment expliquer ce paradoxe?

«Tesla fait face à un avenir difficile», écrit l’agence Bloomberg à propos du constructeur automobile américain dirigé par Elon Musk. Il n’y a pas si longtemps, Tesla semblait pourtant intouchable.

Au niveau mondial, les livraisons de Tesla ont reculé de 13% au premier semestre. Le troisième trimestre a connu un sursaut, mais uniquement en raison d’un effet ponctuel aux Etats-Unis: certains clients ont avancé leur achat juste avant la fin des subventions étatiques à l’achat de véhicules électriques. Quant au dernier trimestre de 2025, il s’annonce nettement plus mauvais. Après un premier recul en 2024, Tesla se dirige donc vers une deuxième année consécutive de chiffre d’affaires en baisse.

En Europe, Tesla rencontre encore davantage de difficultés. Le marché automobile électrique y progresse rapidement, mais l'entreprise décroche. Dans les neuf premiers mois de 2025, les ventes de voitures électriques ont augmenté de plus de 24% en Europe et d’environ 9% en Suisse, selon de nouveaux chiffres de l’Association européenne des constructeurs automobiles. Dans le même temps, Tesla a perdu près de 29% de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente.

La tendance est similaire en Chine, où l’usine de Shanghai produit pour le marché national, mais aussi pour l’exportation mondiale. Les livraisons de Tesla y ont reculé durant sept des neuf derniers mois.

Pourquoi Tesla n'a-t-elle plus la cote? Les apparitions publiques controversées d’Elon Musk ont sans doute abîmé l’image de la marque, notamment en Europe. Tesla subit, en outre, une concurrence agressive: les constructeurs chinois, allemands et français inondent le marché de nouveaux modèles, souvent proposés à des prix bien inférieurs. Elon Musk, selon Bloomberg, a échoué à «relancer la gamme vieillissante de Tesla avec un modèle vraiment nouveau et abordable.»

Cette stagnation saute d’autant plus aux yeux que le marché mondial explose. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les voitures électriques ont représenté plus d’un cinquième des nouvelles immatriculations dans le monde en 2024, et devraient dépasser un quart en 2025.

La Chine porte le boom de l'électrique

Ce ne sont ni Tesla ni Elon Musk ni l’industrie automobile aux Etats-Unis qui tirent cette croissance, mais la Chine. Chez le géant asiatique, une voiture vendue sur deux était électrique en 2024. En exportant massivement ses modèles à bas coût, la Chine diffuse aussi la voiture électrique dans les marchés émergents, comme la Thaïlande, le Vietnam ou le Brésil.

L’essor est soutenu par la chute des prix, rendue possible par des batteries toujours moins chères: en 2024, elles ont coûté en moyenne 25% de moins qu’en 2023. Selon l’AIE, les véhicules électriques sont désormais souvent plus avantageux que les voitures à moteur thermique sur l’ensemble de leur durée d’utilisation, grâce à des coûts de carburant et d’entretien plus faibles.

Malgré ces difficultés commerciales, Tesla ne s'est pas effondrée en bourse, au contraire. L’action Tesla a progressé de 22% depuis le début de l’année. Par rapport à il y a cinq ans, elle affiche même une hausse spectaculaire de 257%. Comment un chiffre d’affaires en chute peut-il coexister avec une valeur boursière en plein essor?

Selon Bloomberg, la réponse se trouve encore une fois dans la personnalité d'Elon Musk. La valeur que les investisseurs attribuent à Tesla repose de plus en plus sur la «vision d’un futur peuplé de véhicules autonomes et d’une "armée de robots" signée Musk». En d’autres mots, Tesla est devenue un pari sur Elon Musk lui-même, sur Musk le visionnaire, Musk le génie.

