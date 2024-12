La BNS sort les crocs pour défendre le franc suisse

Face à l'euro, le franc a évolué en dents de scie cette année. Après avoir démarré 2024 autour de 0,9268 EUR/CHF, la monnaie helvétique avait quasiment atteint fin mai la parité avec la devise unique européenne avant de se raffermir à nouveau. Alors que début décembre elle avait quasiment retrouvé son niveau de début 2024, le franc s'est a nouveau relâché et s'échangeait mardi matin à 0,9404 EUR/CHF. (ats)

En 2022, la BNS avait en effet cédé pour 22,3 milliards de francs de monnaies étrangères et pour 133 milliards en 2023. Mi-décembre, la BNS avait indiqué être prête à intervenir sur le marché des devises si besoin, afin de garantir de la stabilité monétaire dans un contexte de reflux de l'inflation.

La situation économique surprend les experts et impactera loyers et salaires

La Banque nationale suisse (BNS) a acquis pour 728 millions de francs de devises entre juillet et septembre, selon les données publiées mardi par l'institut d'émission. Elle veut ainsi défendre la monnaie helvétique contre une appréciation trop importante.

