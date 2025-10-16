Comparis a examiné la relation entre frais administratifs et niveaux de primes. image: Keystone

Voici la caisse maladie «la plus efficace» de Suisse

Comparis a dévoilé quelle caisse maladie s’est montrée la plus efficace en 2024. On vous explique ce que ça veut dire.



Face aux grands noms du secteur, la peu connue sous nos latitudes, Luzerner Hinterland tire son épingle du jeu. Cette caisse maladie régionale a réussi à se hisser au sommet du classement établi par Comparis, en affichant des frais administratifs de 95,20 francs par assuré. Un chiffre en baisse de 32 francs par rapport à l’année précédente, signe d’une gestion rigoureuse, analyse le comparateur.



Le top 3 de Comparis:



La Krankenkasse Luzerner Hinterland. La Sumiswalder Krankenkasse, dont les frais administratifs sont passés de 129,60 à 103,50 francs par personne assurée. Avec 128,80 francs (soit 7,00 francs de moins que l’année précédente), la Sodalis Gesundheitsgruppe.

L’écart avec certaines concurrentes est frappant: la caisse Birchmeier, lanterne rouge du classement, dépense 513,95 francs par assuré rien que pour l’administration, soit plus de cinq fois plus que Luzerner Hinterland.



Comparis note par ailleurs:

«Dans les 25% des caisses aux frais administratifs les plus élevés en 2024 se trouvaient différents assureurs de petite et moyenne envergure, comme Sanitas Grundversicherungen AG, VivaoSympany SA, Assura-Basis SA et Atupri Assurance de la santé SA.»

En moyenne, les caisses maladie suisses consacrent 193 francs à leurs coûts administratifs. Pour autant, Felix Schneuwly, expert chez Comparis, nous rappelle que l'efficacité ne rime pas toujours avec primes bon marché.

«Des frais administratifs peu élevés ne sont pas une garantie de primes peu élevées» Felix Schneuwly

En 2024, les assurés de la Krankenkasse Luzerner Hinterland ont versé en moyenne 3728,90 francs de primes d’assurance de base, pour des frais administratifs de 95,20 francs par personne. A l’inverse, ce sont les clients de la caisse maladie Visperterminen qui ont payé les primes les plus basses, soit 3178,25 francs en moyenne, mais avec des frais administratifs plus élevés, atteignant 151,50 francs par assuré.

Selon Felix Schneuwly, ce ne sont pas les frais administratifs qui font la différence, mais bien des primes compétitives et une clientèle satisfaite.

Depuis 2015, le comparateur distingue toutefois les caisses maladie qui se démarquent par une gestion particulièrement efficace.



Cette fois, c’est une petite structure du cœur de la Suisse qui remporte le prix d’efficacité 2024. Ces résultats rappellent que la taille d’une caisse n’influence pas forcément la qualité de sa gestion: certaines assurances régionales peuvent se révéler bien plus efficientes que les grands acteurs du marché, d'après les chiffres de Comparis. (lem)

