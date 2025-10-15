bien ensoleillé12°
Berne veut lutter contre ces abus avec la réforme AVS

Dividendes au lieu d&#039;un salaire: lutte contre les abus annoncée (image d&#039;illustration).
Les dividendes présentent un avantage pour ceux qui les perçoivent, car ils ne sont que partiellement imposés (image d'illustration).Image: Shutterstock

Le Conseil fédéral veut lutter contre ces abus avec la réforme AVS

Les entrepreneurs actionnaires de leur propre entreprise peuvent se verser un salaire mais également des dividendes, qui ne sont que partiellement imposés. Un phénomène qui entraîne une diminution des cotisations. Berne veut y remédier.
15.10.2025, 14:0815.10.2025, 14:08

Les réformes de l'imposition des entreprises ont renforcé les incitations à verser des dividendes au détriment d'un salaire. Le Conseil fédéral a adopté mercredi un rapport sur l'impact sur les cotisations AVS. Il entend combattre les abus dans le cadre de la prochaine réforme de l'AVS.

En raison de leur double statut, les entrepreneurs actionnaires de leur propre entreprise peuvent non seulement se verser un salaire, mais également des dividendes. Il s'agit avant tout des actionnaires de petites et moyennes entreprises. Cette pratique a alors une influence négative sur le financement des assurances sociales, car elle entraîne une diminution des cotisations.

franc-parler
Un défi immense attend la Suisse, mais il peut être résolu avec créativité

Dans un rapport en réponse à un postulat du Parlement, le Conseil fédéral constate que les réformes de l'imposition des entreprises en 2009 (RIE II) et 2020 (RFFA) ont renforcé ces incitations. En effet, les dividendes présentent un avantage fiscal pour ceux qui les perçoivent, car ils ne sont que partiellement imposés, écrit-il dans un communiqué.

Des points faibles

L’ampleur du phénomène reste difficile à évaluer, faute de données suffisantes sur les dividendes versés. Le Conseil fédéral constate toutefois une augmentation constante du nombre de sociétés de capitaux. Pour 2018, il est possible de dire que la création de sociétés de capitaux plutôt que d’entreprises individuelles a entraîné un manque à gagner estimé au maximum à 182 millions de francs pour l’AVS, selon le rapport.

Des abus existent, les caisses de pension le constatent régulièrement. Le rapport montre que la pratique actuelle de lutte contre les dividendes excessifs présente des points faibles.

Voici la «solution» qui ne satisfait personne pour financer la 13e rente

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour requalifier des dividendes en salaire, les caisses de compensation doivent prouver que le salaire perçu est anormalement bas comparé aux standards de la branche. Une exigence difficile à démontrer en pratique.

Un seuil de rendement

Dans plusieurs Etats voisins, les actionnaires majoritaires des sociétés de capitaux sont généralement considérés comme indépendants, ce qui permet de soumettre l'ensemble de leurs revenus, y compris les dividendes, aux cotisations sociales. Le Conseil fédéral écarte pour l’instant cette piste, car cette mesure présente plus d’inconvénients que d’avantages. Elle nécessiterait notamment une harmonisation complexe entre le droit fiscal et le droit des assurances sociales.

Le Conseil fédéral privilégie une autre mesure. On pourrait renoncer à devoir prouver qu'un salaire trop bas a été versé. Les dividendes qui dépasseraient un certain seuil de rendement seraient ainsi considérés comme étant du salaire et soumis aux cotisations sociales. Cette proposition devra être approfondie dans le cadre de la prochaine réforme de l’AVS, conclut le gouvernement. (jzs/ats)

Manifestation à Berne: «La violence contre la police doit être condamnée»
L'association de police de Berne-canton (APBC) a condamné lundi les violences survenues lors de la manifestation en soutien aux Palestiniens.
«Cette brutalité envers la police ne doit en aucun cas devenir la norme», écrit lundi l'association de police de Berne-canton (APBC) suite aux violences survenues lors de la manifestation en soutien aux Palestiniens.
L’article