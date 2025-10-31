en partie ensoleillé
L'envolée de l'or a rapporté des milliards à la BNS

The logo of the Swiss National Bank SNB pictured at the Federal square (Bundesplatz) in Bern, Switzerland, Thursday, March 16, 2023. Credit Suisse is borrowing up to 50 billion francs from the Swiss N ...
La banque nationale suisse a bénéficié d'une envolée du cours de l'or.Image: KEYSTONE

L'envolée de l'or a rapporté des milliards à la BNS

La banque centrale engrange un bénéfice de 12,63 milliards sur neuf mois. Un résultat en grande partie dû à l'évolution sur les marchés de l'or.
31.10.2025, 08:1631.10.2025, 08:16

La Banque nationale suisse (BNS) a dégagé un bénéfice de 12,63 milliards de francs au cours des neuf premiers mois de l'année, contre un résultat dans le rouge à hauteur de 15,3 milliards au premier semestre.

Le profit réalisé sur les positions en monnaies étrangères s'est amélioré mais demeure en territoire négatif, passant à -9,05 milliards de -22,67 milliards, rapporte un communiqué paru vendredi.

Pourquoi la stabilité du franc suisse dépend d'Apple et Microsoft

Les positions en francs accusent un débours de 0,9 million de francs, contre une autre perte plus importante de 950,1 millions sur les six premiers mois de 2025.

«De fortes fluctuations»

L'institut d'émission a bénéficié d'une envolée du cours de l'or, dopant le résultat lié à ce métal précieux, qui a atteint 22,89 milliards, après 8,6 milliards au premier semestre.

La banque centrale souligne que son résultat dépend principalement de l'évolution sur les marchés de l'or, des changes et des capitaux. «C'est pourquoi de fortes fluctuations sont la règle, et il n'est que difficilement possible d'en tirer des conclusions pour le résultat de l'exercice en cours». (jzs/ats)

Ce taureau court au milieu d'une banque et provoque le chaos
