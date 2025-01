Milliards de la BNS: on connaît les cantons les plus gâtés

On connaît quel canton recevra le plus de la BNS. Image: Imago

Milliards de la BNS: voici combien votre canton va empocher

Sur son bénéfice 2024, la Banque nationale suisse reversera 2 milliards aux cantons. Et les Romands ne sont pas les mieux lotis.

Sur les 2 milliards versés aux cantons par la BNS en 2025, Zurich se taille la part du lion avec 358,4 millions, Appenzell Rhodes-Intérieures recevant la portion la plus congrue (3,7). Côté romand, c'est Vaud qui touche le plus (188,6) et le Jura le moins (16,7).

A l'échelle nationale, le canton de Zurich est suivi par celui de Berne (237,9 millions), selon le tableau diffusé jeudi par le Département fédéral des finances (DFF). Les autres cantons qui touchent plus de 100 millions sont l'Argovie (161,8) et Saint-Gall (119,4).

En Suisse romande, Vaud est suivi de Genève (116,8), puis du Valais (81,4 millions), de Fribourg (76), de Neuchâtel (39,9) et du Jura (16,7). (jzs/ats)