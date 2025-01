La plus veille banque du monde tente de «créer un nouveau champion»

La banque Monte dei Paschi di Siena lance une offre d'achat de 13,3 milliards d'euros pour Mediobanca, valorisée à 12,6 milliards de francs.

Plus de «Economie»

La banque Monte dei Paschi di Siena (MPS), la plus vieille banque du monde, a annoncé vendredi le lancement d'une offre d'achat sur Mediobanca, valorisant cette dernière à 13,3 milliards d'euros (12,6 milliards de francs).

Cette opération a pour but de «créer un nouveau champion national dans le secteur bancaire italien», avec «deux acteurs importants: MPS pour la banque de détail et commerciale, et Mediobanca pour la gestion privée, la banque de financement et d'investissement», indique le communiqué de MPS.

Monte dei Paschi lance une offre sur Mediobanca pour 13,3 milliards. Image: www.imago-images.de

MPS propose d'acquérir toutes les actions de la banque Mediobanca pour 15,92 euros par action, soit une valorisation de 13,3 milliards d'euros pour Mediobanca. Le prix proposé est supérieur de 5,03% à celui de la clôture en Bourse de Milan la veille.

La banque table sur une opération terminée d'ici le troisième trimestre 2025.

La banque a failli disparaître

MPS a connu ces dernières années un spectaculaire redressement. Au bord d'une faillite retentissante, la banque de Sienne, créée en 1472, avait dû être renflouée en 2017, à hauteur de 5,4 milliards d'euros, par l'Etat italien qui en est devenu le principal actionnaire. Après l'échec en octobre 2021 de ses négociations sur une fusion avec la deuxième banque italienne UniCredit, MPS a peiné à attirer des candidats au rachat.

Longtemps considéré comme le maillon faible du secteur bancaire italien, enchaînant pertes sur pertes, Monte dei Paschi a depuis amorcé un net redressement de ses comptes.

MPS a ainsi vu son bénéfice net grimper de 68,6% à 1,56 milliard d'euros sur les neuf premiers mois de 2024, grâce au rebond des commissions et aux revenus engendrés par les taux d'intérêt. En novembre, l'Etat italien a commencé à se désengager de MPS: il a réduit sa participation à quelque 11,7% du capital contre 26,7% auparavant. (jah/ats)