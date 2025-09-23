ciel couvert11°
DE | FR
burger
Economie
Banques

Le cours de l'or s'envole

Le cours de l&#039;or s&#039;envole, l&#039;once frôle les 3760 dollars (image d&#039;illustration)
L'once d'or a frôlé les 3760 dollars (image d'illustration).Image: www.imago-images.de

Le cours de l'or s'envole

Soutenu par les anticipations d'une nouvelle baisse des taux aux Etats-Unis, le métal jaune poursuit sa progression. L'once a frôlé les 3760 dollars cette nuit.
23.09.2025, 11:0623.09.2025, 11:06

Le cours de l'or poursuit son ascension, jouant à plein son rôle de valeur refuge dans un contexte géopolitique toujours tendu mais aussi dans l'espoir de baisses continues des taux de la part de la Réserve fédérale américaine. A 9h00 mardi, l'once d'or valait 3751,84 dollars, après avoir atteint au cours de la nuit 3759,23 dollars à la Bourse de Londres. Depuis le début de l'année, le cours du métal précieux a pris plus de 40%.

Celui-ci est avant tout soutenu par «les anticipations d'une nouvelle baisse des taux américains et l'affaiblissement du dollar», a souligné un commentaire de Trading Economics.

Santé du marché du travail

La Réserve fédérale a baissé ses taux la semaine passée et laissé entendre que d'autres coups de rabot viendraient, au vu de la santé faiblissante du marché du travail. Les marchés anticipent près de deux baisses de 25 points de base lors des prochaines réunions d'ici la fin de l'année.

Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse

Dans le même temps, le nouveau gouverneur de la Fed, Stephen Miran, a assuré lundi que les taux étaient trop élevés et mettaient en péril le marché de l'emploi. Un point de vue contredit par trois de ses homologues, qui ont plaidé pour la prudence dans l'ajustement de la politique monétaire dans un contexte de pressions inflationnistes élevées.

«Risques pris en compte»

Les courtiers s'en remettront au président de la Fed Jerome Powell, qui prononcera un discours en début de soirée à Rhode Island, avant la publication vendredi de l'inflation PCE, l'indicateur privilégié par l'institut de Washington.

De son côté, l'Union Bancaire Privée (UBP) ne prévoit «pas de forte hausse pendant la semaine à venir» du cours de l'or, «étant donné que les principaux risques ont désormais été pris en compte». Dans un commentaire, les experts comptent toujours sur une trajectoire haussière à moyen terme et estiment que l'once s'échangera à 4000 dollars d'ici le premier trimestre 2026. (jzs/ats)

L'actu sur l'économie? Par ici
Voici comment la Suisse pourrait faire mal aux Etats-Unis
3
Voici comment la Suisse pourrait faire mal aux Etats-Unis
de Alexandre Cudré
Ce canton est la plus grande victime de Trump en Suisse
1
Ce canton est la plus grande victime de Trump en Suisse
de Maurizio Minetti
Le marché suisse du logement en pause estivale
Le marché suisse du logement en pause estivale
Voici ce qui va coûter plus cher à La Poste
1
Voici ce qui va coûter plus cher à La Poste
de Stefan Ehrbar
Le prix du chocolat explose en Suisse: comment Migros et Coop réagissent
2
Le prix du chocolat explose en Suisse: comment Migros et Coop réagissent
de Daniel Vizentini
Thèmes
Ce taureau court au milieu d'une banque et provoque le chaos
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Hausse des primes: voici ce qui devrait nous tomber dessus
2
Une entreprise suisse est en train de révolutionner le hockey
3
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
Guy Parmerlin signe l'accord de libre-échange avec le Mercosur
Le ministre de l'économie Guy Parmelin et les représentants des pays de l'AELE ont signé mardi à Rio de Janeiro l’accord de libre-échange avec les Etats du Mercosur.
Conclu début juillet après quatorze rondes de négociations, cet accord franchit une étape formelle. Il n'est pas exclu que le peuple ait à se prononcer.
L’article