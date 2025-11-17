UBS aurait secrètement discuté d’un déménagement avec Washington

Le président d'UBS aurait discuté avec le secrétaire américain au Trésor d'un éventuel transfert du siège social de la banque aux Etats-Unis.

La banque UBS envisagerait actuellement de manière concrète un déménagement vers les Etats-Unis. Selon le Financial Times, le président du conseil d’administration, Colm Kelleher, se serait entretenu avec le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, à ce sujet. Cela, dans l’hypothèse où la Confédération refuserait d’assouplir ses nouveaux projets de règles en matière de fonds propres.

Colm Kelleher est président du conseil d’administration d’UBS. Image: keystone

D'après le journal, Kelleher et Bessent seraient en contact depuis plusieurs mois. Ils auraient discuté de ce à quoi pourrait ressembler un éventuel transfert du siège d’UBS aux Etats-Unis. Toujours selon la Financial Times, le gouvernement américain ne verrait pas d’un mauvais œil un tel déménagement. Le journal britannique s’appuie sur trois personnes affirmant disposer d’informations sur ces échanges.

Scott Bessent, secrétaire américain au Trésor. Image: keystone

Ces discussions auraient pour origine la nouvelle situation politique à laquelle UBS est confrontée. La Confédération souhaite désormais imposer des exigences plus strictes en matière de fonds propres aux établissements systémiques: UBS devrait ainsi mobiliser 23 milliards de dollars supplémentaires. Cette mesure vise à éviter tout effondrement comparable à celui survenu récemment à Credit Suisse. UBS estime pour sa part qu’une telle réglementation la pénaliserait dans la concurrence internationale.

La banque dément toutefois tout projet concret de départ vers les Etats-Unis. «Comme nous l’avons déjà souligné à plusieurs reprises, nous voulons continuer à opérer avec succès en tant que banque globale depuis la Suisse», a-t-elle déclaré au Financial Times. Le département américain du Trésor n’a pas souhaité commenter.

Les rumeurs d’un éventuel déménagement d’UBS vers les États-Unis ne sont pas nouvelles. En septembre déjà, des informations circulaient à ce sujet – mais de manière moins précise. (dab)