Economie
Banques

La BNS engrange des milliards et voici qui va en profiter

Portée par l’envolée de l’or et des actions, la Banque nationale suisse devrait afficher un bénéfice massif, permettant une redistribution généreuse à la Confédération et aux cantons.
06.01.2026, 15:4106.01.2026, 15:41

La Banque nationale suisse (BNS) devrait avoir enregistré un solide bénéfice au dernier trimestre 2025, porté par la bonne performance des marchés actions et de l'envolée du prix de l'or. Cantons et Confédération devraient du coup être généreusement rétribués.

L'institut d'émission helvétique publiera vendredi ses résultats provisoires au quatrième partiel et sur l'ensemble de l'année écoulée. Les économistes d'UBS s'attendent à ce que la banque centrale inscrive un bénéfice net de 11 à 16 milliards de francs, après un profit net de 17,5 milliards un an plus tôt.

Ils veulent garantir le cash en Suisse

Pour l'ensemble de 2025, les experts de la banque aux trois clés anticipent un résultat net positif de 23,5 à 28,5 milliards, néanmoins largement inférieur aux 80,7 milliards engrangés en 2024.

Ce résultat devrait permettre à la BNS de reverser environ quatre milliards de francs à la Confédération et aux cantons, après trois milliards pour 2024.

UBS explique, dans une note publiée mardi, que la BNS a notamment profité de la bonne tenue des marchés actions et de l'envolée du prix de l'or. Sur l'ensemble de 2025, le bénéfice sur les stocks d'or devrait s'élever à 36 milliards.

Des tas d'or

Le stock de métal jaune détenu par l'institut d'émission, dont le cours s'est envolé de 69% sur un an, s'élève à environ 1040 tonnes. La Suisse se retrouve ainsi en 7e position du classement du stock d'or détenu par les banques centrales

Le portefeuille d'actions de la BNS représente quant à lui environ 200 milliards de francs et devrait avoir crû de 30 milliards sur l'ensemble de l'exercice passé.

Le renforcement du franc face aux principales devises risque cependant de lourdement peser sur la performance avec une perte de 55 milliards. (jah/ats)

