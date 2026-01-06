en partie ensoleillé-8°
Argent: ils veulent garantir le cash en Suisse

Eine Frau wartet, um den Kaffee in einer Bar mit Bargeld zu bezahlen, fotografiert am Dienstag, 16. Dezember 2025 in Zuerich. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
L'initiative veut garantir le maintien de l'argent liquide en Suisse (image d'illustration).Image: KEYSTONE

Le paiement avec de l'argent liquide doit être garanti dans notre pays, estime le Mouvement Liberté Suisse. Son initiative sera soumise au vote populaire le 8 mars prochain.
06.01.2026, 10:5006.01.2026, 10:50

Les Suisses doivent pouvoir continuer à payer avec de l'argent liquide. Les partisans de l'initiative «l'argent liquide, c'est la liberté» ont lancé leur campagne mardi, en vue de la votation du 8 mars. Le contre-projet direct prévu ne va pas assez loin selon eux.

L'initiative populaire a été lancée par le Mouvement Liberté Suisse. Elle veut garantir le maintien de l'argent liquide en Suisse. De plus, tout projet de remplacement du franc suisse par une autre monnaie doit être soumis au vote du peuple et des cantons.

Un contre-projet direct

Le Conseil fédéral a élaboré un contre-projet direct, approuvé par le Parlement. La garantie de l'approvisionnement en numéraire et l'utilisation du franc suisse en tant que monnaie nationale sont prévues.

On sait quand on votera sur «200 francs, ça suffit!» et l'argent liquide

Le comité d'initiative a toutefois maintenu son texte. Il demande que suffisamment de billets de banque et de pièces de monnaie soient garantis. «Qui veut payer en argent liquide doit pouvoir le faire», est-il écrit sur son site Internet.

Le peuple suisse se prononcera sur l'initiative et sur le contre-projet. (jzs/ats)

