La BNS abaisse son taux directeur à 1,00%

Pourquoi une bulle immobilière menace Zurich

Une étude d'UBS révèle que, parmi 11 grandes villes d'Europe, Zurich connaît le plus grand boom immobilier en Europe. Et voici ce que ça implique.

L'accès à la propriété échappe de plus en plus à la classe moyenne dans notre pays. En témoigne l'évolution de la situation à Zurich. Sur onze grandes villes européennes passées en revue, la plus grande localité suisse a enregistré la plus forte croissance de prix au cours des cinq dernières années. C'est ce qu'ont constaté les économistes d'UBS dans une étude tout juste publiée. Zurich remporte donc aussi la palme d'un risque d'une bulle immobilière et de son éclatement.