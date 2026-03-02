beau temps12°
La BNS détaille ses comptes: voici combien de tonnes d'or elle a

La BNS détaille ses comptes: voici combien de tonnes d'or elle possède

La Banque nationale suisse confirme un bénéfice net de 26,1 milliards et un versement de quatre milliards aux pouvoirs publics.
02.03.2026, 15:5502.03.2026, 15:55

La Banque nationale suisse (BNS) confirme, lundi, avoir un bénéfice net de 26,1 milliards de francs pour l'ensemble de l'exercice 2025, conforme aux 26 milliards annoncés début janvier.

L'institut d'émission confirme également le reversement de quatre milliards d'excédents, pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons. Cette contribution vient s'ajouter à un dividende de 15 francs par titre pour les actionnaires, le plus élevé prévu par la loi.

Les
La BNS soulage les finances publiques suisses.Keystone

Après report du solde de la réserve pour distributions futures de 12,9 milliards en 2024, le bénéfice au bilan s'établit à 26,3 milliards. La réserve de distribution devrait subséquemment receler encore 22,3 milliards une fois versée la contribution à la Confédération et aux cantons.

Les banquiers centraux ont convenu de doter la provision pour réserves monétaires de 12,7 milliards, portant celle-ci à 140,1 milliards.

Le «démantèlement progressif» de l'industrie suisse devient visible

Dans le détail, le résultat sur l'or s'est élevé à 36,3 milliards de francs, pour un stock d'or inchangé de 1040 tonnes. Les positions en devises étrangères ont généré une perte de 8,8 milliards et celles en francs de 0,9 milliard.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 0,4 milliard.

Fin décembre, le total des actifs s'élevait à 893,9 milliards de francs, dont 115,4 milliards de francs d'or et 759,2 milliards de francs de placements en devises. (jah/ats)

