La Bourse suisse termine dans le vert

Au milieu des incertitudes liées à l'actualité mondiale, la Bourse suisse a réussi un petit exploit. Image: Moment RF

La Bourse suisse a terminé en hausse jeudi, portée par ses poids lourds, malgré un climat d’incertitude géopolitique et un rebond marqué des prix du pétrole.

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La Bourse suisse est parvenue à clôturer dans le vert jeudi, malgré le scepticisme des investisseurs et le rebond des prix du pétrole. Les marchés, en plein doute quant à la solidité de l'arrêt des hostilités entre l'Iran et les Etats-Unis, a joué la carte de la prudence, en attendant le retour à la normale de la circulation maritime dans le détroit d'Ormuz.

Après leur spectaculaire baisse mercredi, les prix de l'or noir sont repartis à la hausse. Vers 17h30, le baril de WTI, la référence américaine, bondissait de 7,53% à 101,54 dollars, ayant franchi plus tôt dans l'après-midi le seuil des 100 dollars. Les quelque 159 litres de Brent de la mer du Nord, référence globale, prenaient eux 3,02% à 97,61 dollars.

Christian Henke d'IG se demande si l'euphorie n'a pas été un peu trop précoce, étant donné qu'un cessez-le-feu «n'est pas la paix». Selon lui, plusieurs facteurs le menacent, notamment le fait qu'Israël poursuive ses bombardements. Le blocage du détroit d'Ormuz serait bloqué jusqu'à nouvel ordre, avec des conséquences sur l'approvisionnement mondial.

Au chapitre macroéconomie, les exportations de l'Allemagne ont enregistré un rebond bien plus important qu'attendu en février sur un mois, tandis que la production industrielle a reculé de manière inattendue. Outre-Atlantique, le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis n'a progressé que de 0,5% en rythme annualisé au dernier trimestre 2025, selon la 3e estimation officielle.

L'indice d'inflation PCE a lui progressé en février, les prix ayant crû de 2,8% au Pays de l'oncle Sam, soit au même rythme qu'en janvier. Hors prix volatils de l'énergie et de l'alimentation, l'inflation a légèrement ralenti, à 3%. Vendredi, ce sera au tour de l'inflation PCI de mars d'être scrutée.

Les assureurs gardent la forme

A la Bourse suisse, le SMI a achevé la séance dans le vert, rebondissant dans la dernière demi-heure de négoce, pour afficher un gain de 0,35% à 13 159,56 points, soit à peine plus que les 0,23% grappillés en ouverture. Le SLI a lui pris 0,23% à 2101,32 points et l'indicateur élargi SPI 0,32% à 18'377,07 à points.

Sur les trente valeurs vedettes constituant le Swiss Leader Index, douze ont perdu du terrain et dix-sept en ont gagné, alors que Geberit a terminé à l'équilibre. En haut de tableau, Helvetia Baloise (+3,3%) a terminé sur la première marche du podium, devant l'équipementier en pompes à vide VAT Group (+2,9%) et le bon de participation du fabricant d'ascenseurs et escaliers mécaniques Schindler (+1,5%)

Barclays a relevé sa recommandation à «overweight», contre «equal weight» précédemment pour le titre de VAT Group. Autre assureur, Swiss Life (+1,5%) a aussi été recherché, tout comme la défensive Swisscom (+1,1%), le géant de l'électrotechnique ABB (+1,0%) et le réassureur Swiss Re (+0,9%).

Les poids lourds de la cote, ont contribué à la bonne tenue des indices, tous les quatre terminant dans le vert. Le numéro un bancaire helvétique UBS a grappillé 0,03%, le géant alimentaire Nestlé 0,2%, et les deux mastodontes pharma Roche et Novartis 0,8%.

En bas de classement, le fabricant de périphériques et accessoires informatiques Logitech (-3,4%) a fini avec la lanterne rouge, derrière le chocolatier Lindt (-1,7%) et le spécialiste de l'inspection et de la certification SGS (-1,0%). (mbr/ats)