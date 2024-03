Le bitcoin bat des records: faut-il investir maintenant?

«Une nouvelle façon amusante de se faire dépouiller»: voilà comment était décrit le bitcoin il y a encore peu de temps. Mais aujourd'hui, la cryptomonnaie fait un retour en force.

Niklaus Vontobel / ch media

Le bitcoin est en train de battre record sur record. La cryptomonnaie a atteint la barre des 72 000 dollars l'unité.

«L'envolée vertigineuse du bitcoin se poursuit» Bloomberg

Cette hausse ne s'explique à priori pas par une excitation irrationnelle, comme c'est souvent le cas en période de boom. Il existe des raisons tangibles, dont certaines devraient être durables, d'autres moins.

Le bitcoin n'est pas seul à battre des records. Dans le monde entier, les actions atteignent des sommets historiques. Dans notre pays, ce n'est pas le cas de l'indice suisse SMI (Swiss Market Index), mais ce dernier est, lui aussi, en nette hausse depuis le début de l'année. De même, le prix de l'or se trouve à un niveau record.

Les premières baisses du taux directeur de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque centrale européenne (BCE) sont attendues dès le mois de juin. La Banque nationale suisse pourrait également abaisser son taux directeur pour la première fois.

Mais la course vers le haut que connaît le bitcoin est particulièrement effrénée; cela pourrait aussi être dû au feu vert de la SEC, l'autorité américaine de surveillance des marchés financiers. En début d'année, l'autorité a donné son accord à certaines demandes de Bitcoin-ETF (Exchange-Traded Fund), c'est-à-dire de fonds cotés en bourse. L'autorité a d'abord rejeté ces demandes, puis perdu devant un tribunal. Depuis lors, environ 10 milliards de dollars ont été investis dans des ETF sur le bitcoin aux Etats-Unis.

L'autorisation des ETF aux Etats-Unis pourrait donner un élan durable au bitcoin. Les petits investisseurs peuvent désormais investir sans problème, sans devoir passer par des cryptobourses spécialisées. Plus ils investissent, plus le cours monte et plus de nouveaux petits investisseurs sont attirés. Un processus a peut-être commencé, au terme duquel le bitcoin sera devenu un actif financier normal et aura sa place attitrée dans un portefeuille courant.

Une fraude financière?

Le bitcoin sera une sorte d'or numérique, affirme la théorie. Comme pour l'or, il n'en existe qu'une quantité limitée. Mais l'or peut tout de même être utilisé pour des bijoux, alors que le bitcoin n'a pas du tout de valeur intrinsèque.

La théorie de l'or numérique repose sur des bases plutôt fragiles. En 2023, le bitcoin a certes longtemps évolué à peu près comme le prix de l'or. Mais ce n'était guère le cas les années précédentes, lorsque l'inflation et les taux d'intérêt ont augmenté simultanément à partir de 2021. L'or est resté à un niveau élevé, tandis que le bitcoin a temporairement chuté.

A certains moments, le bitcoin semblait plutôt être «une nouvelle façon amusante de se faire dépouiller», comme l'écrit avec un soupçon d'humour britannique le magazine The Economist. Il y a en effet eu une série de scandales.

La cryptobourse FTX s'est effondrée et son fondateur, Sam Bankman-Fried, a été condamné à 115 ans de prison. Le procureur avait alors parlé de «l'une des plus grandes escroqueries financières de l'histoire des Etats-Unis». Binance, une autre cryptobourse, a payé une amende de 4,3 milliards de dollars pour blanchiment d'argent et violation de sanctions. D'autres plateformes se sont effondrées, ont dû fermer ou être mises en liquidation.

Néanmoins, l'afflux de nouveaux fonds via les ETF pourrait être le signal que le bitcoin est effectivement en train de devenir de l'or numérique. Tant que cela durera, le bitcoin continuera à avoir le vent en poupe et à augmenter fortement, d'après The Economist. Une fois que le bitcoin se sera établi en tant que classe d'actifs, sa valeur se stabilisera et ne progressera ensuite que de pourcentages à un chiffre.

De nombreux risques

Reste à savoir si le bitcoin deviendra vraiment de l'or numérique. Cela reste un pari – où on mise sur le fait que d'autres investisseurs fassent le même pari. Quoi qu'il en soit, le bitcoin doit encore convaincre quelques sceptiques.

Gary Gensler, chef de l'autorité américaine de surveillance des marchés financiers (SEC), se montre critique. Il a certes donné son feu vert à certains ETF sur le bitcoin, mais il a également émis un avertissement: les investisseurs doivent rester prudents face aux innombrables risques liés au bitcoin:

«Le bitcoin est avant tout un actif spéculatif et volatile qui est également utilisé pour des activités illégales telles que les ransomwares [réd: logiciels malveillants qui volent des données], le blanchiment d'argent, le contournement des sanctions et le financement du terrorisme.»

Deux économistes de la Banque centrale européenne, dont le directeur général pour les infrastructures de marché et les paiements, ont récemment écrit une critique sévère. Ils mettent en garde contre des dommages collatéraux massifs, entre autres pour l'environnement, et contre une redistribution des richesses au détriment des investisseurs moins professionnels.

Selon les économistes de la BCE, le bitcoin n'est pas adapté à ce pour quoi il a été inventé. A l'origine, il devait devenir un moyen de paiement mondial, peu coûteux et décentralisé. Aujourd'hui, il n'est pas utilisé à cette fin, à part sur le Darknet, la partie cachée d'Internet, qui est surtout utilisée par les criminels.

Le bitcoin ne convient pas non plus aux placements. Contrairement aux actions ou à l'immobilier, il ne permet pas de générer des revenus. On ne peut pas l'utiliser de manière productive comme une matière première, et il n'offre pas d'utilité sociale comme le font les bijoux en or. Son attrait pour les petits investisseurs moins professionnels provient surtout de la peur de manquer une chance d'obtenir un rendement élevé.

