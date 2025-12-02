bien ensoleillé
DE | FR
burger
Economie
Migros

Dertour Suisse biffe des postes après son deal avec Migros

La Commission de la concurrence a donn
L'intégration du voyagiste Hotelplan, cédé par Migros, progresse rapidement selon Dertour Suisse.Keystone

Ce géant du tourisme biffe des postes après son deal avec Migros

Dertour Suisse, qui a racheté Hotelplan à Migros cette année, se réorganise. Quelque 250 emplois vont passer à la trappe.
02.12.2025, 13:4502.12.2025, 13:45

Trois mois après l'acquisition d'Hotelplan, Dertour Suisse se réorganise et prévoit de supprimer 250 postes d'ici fin 2027. Les marques Hotelplan et Kuoni continueront d'être présentes dans toute la Suisse avec 120 agences, chacune conservant sa propre identité.

L'intégration du voyagiste Hotelplan, cédé par Migros, progresse rapidement sur le plan opérationnel, précise mardi dans un communiqué Dertour Suisse. L'entreprise de tourisme a développé une nouvelle structure organisationnelle commune, reposant sur sa plateforme pour la réservation, l'achat et la production.

Voici les destinations de vacances les plus populaires chez les Suisses

À l'avenir, Hotelplan et Migros Vacances pourront eux aussi bénéficier de ce système commun, aux côtés de Kuoni et d'Helvetic Tours.

Des changements de personnel

En parallèle, le réseau d'agences sera réorganisé: d'ici fin 2026, environ quinze points de vente devraient être regroupés pour des raisons économiques. Au final, 120 agences seront maintenues dans toute la Suisse.

Dans le cadre de cette réorganisation, les structures seront unifiées et certaines fonctions regroupées. Cela pourrait entraîner des changements de personnel et la suppression d'environ 250 postes d'ici fin 2027.

«Dans la mesure du possible, les suppressions de postes devraient se faire par le biais de fluctuations naturelles»

Un plan social est actuellement élaboré et négocié avec les partenaires sociaux pour les personnes directement touchées. (jzs/ats)

L'actu sur l'économie? Par ici
5 idées reçues sur l'éventuel départ d'UBS de la Suisse
1
5 idées reçues sur l'éventuel départ d'UBS de la Suisse
de Patrik Müller
Des centaines d’emplois menacés par la stratégie de Swisscom
1
Des centaines d’emplois menacés par la stratégie de Swisscom
de Stefan Ehrbar
Le cours de l'or prouve les erreurs de Trump, selon ce milliardaire
2
Le cours de l'or prouve les erreurs de Trump, selon ce milliardaire
de Niklaus Vontobel
Les experts censés évaluer la valeur de Credit Suisse dérangent
Les experts censés évaluer la valeur de Credit Suisse dérangent
de Florence Vuichard
Thèmes
On a testé: les nouveaux cookies Migros
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Suisse s’invite dans le jeu européen de l’armement
Cinquante entreprises suisses d’armement ont présenté leurs technologies à Bruxelles, lors d’un événement destiné à renforcer la visibilité et les partenariats européens du secteur.
Une cinquantaine d'entreprises suisses d'armement ont présenté, lundi à Bruxelles, leurs produits à des partenaires européens. Le Swiss Defense Industry Day était organisé par l'industrie en collaboration avec Armasuisse et les représentants de la Confédération à Bruxelles.
L’article