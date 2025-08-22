La Bourse suisse finit la semaine dans le vert

La Bourse suisse a terminé la semaine sur une note positive.

A son plus haut du jour, le SMI est repassé au-dessus de la barre symbolique des 12 300 points, finissant un peu sous ce niveau, freiné par ses trois poids lourds. La saison des résultats a fait une petite pause.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée après que le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell a déclaré que les Etats-Unis approchent du moment où la Fed devra baisser ses taux d'intérêt pour soutenir l'emploi.

Une dégradation «rapide» du marché du travail américain n'est pas à exclure et pourrait «justifier» une détente de la politique monétaire, et donc des taux d'intérêt, a prévenu le patron de l'institution depuis les rencontres de Jackson Hole, dans le Wyoming (ouest).

Il a ajouté que la Fed se trouve dans une «situation délicate» car les nouveaux droits de douane mis en place par l'exécutif américain commencent dans le même temps à se répercuter sur les prix payés par les consommateurs au risque de raviver l'inflation. «L'impact des droits de douane sur les prix à la consommation est désormais clairement visible», a-t-il souligné.

La part d'opérateurs privilégiant une baisse de taux – dans une fourchette de 4,00% à 4,25% – à l'issue de la prochaine réunion du Comité monétaire de la Fed a baissé depuis la semaine dernière, d'après l'outil de veille de CME, FedWatch, mais reste toutefois majoritaire.

Sur le front macroéconomique, le climat des affaires s'est légèrement détérioré en France en août, marqué par des opinions défavorables des chefs d'entreprises concernant leurs perspectives d'activité. En Allemagne, l'évolution du PIB a été revue à la baisse au deuxième trimestre à -0,3%.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,19% à 12 264,85 points, avec un plus haut à 12'323,96 et un plus bas à 12 221,57. Le SLI a avancé de 0,56% à 2025,88 points et le SPI a pris 0,28% à 17 039,60 points. Sur les 31 valeurs vedettes, 23 ont progressé et huit reculé.

Amrize (+3,2%) précède Alcon (+3,0%) et Adecco (+2,8%) sur le podium du jour.

Après deux séances difficiles dans le sillage de ses résultats trimestriels et d'un nouvel abaissement des prévisions, Alcon a repris de l'altitude. CFRA et Goldman Sachs ont chacun abaissé l'objectif de cours, confirmant tous deux la recommandation «buy». Pour l'analyste de CFRA, le spécialiste de l'ophtalmologie pourrait profiter au 2ème semestre du lancement de nouveaux produits et appareils. Une faiblesse prolongée du marché américain des traitements ophtalmologiques pourrait à nouveau représenter un risque.

Au lendemain du rebond des exportations horlogères, les valeurs du luxe Swatch Group (+2,6%) et Richemont (+1,7%) ont largement surperformé l'indice.

Egalement recherché, le gestionnaire d'actifs Partners Group (+2,5%) a injecté 65 millions de dollars (52 millions de francs) dans le concepteur nord-carolinien d'implants orthopédiques imprimés en trois dimensions Restor3d, s'adjugeant ainsi une participation minoritaire d'une ampleur non précisée.

Dans le camp des poids lourds, Novartis (-0,9%) a fini lanterne rouge, derrière Nestlé (-0,7%) et les assureurs Swiss Life et Swiss Re (chacun – 0,6%). Roche (-0,4%) a également pesé sur l'indice. (sda/awp/ats)