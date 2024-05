Les CFF vont avoir 33 nouvelles rames

Stadler Rail livrera 33 rames Flirt aux CFF. Image: KEYSTONE

Stadler Rail indique que les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) ont signé une option de contrat pour la fabrication et la livraison de près de 33 nouvelles rames automotrices de type Flirt Evo.

«Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du plus grand appel d'offres de l'histoire des chemins de fer suisses pour une livraison portant jusqu'à 510 rames automotrices à un niveau» signé en 2022, selon le communiqué du fabricant de matériel roulant paru vendredi.

Les véhicules circuleront entre la Suisse et la France à partir de la fin de l'année 2030. L'objectif est d'offrir des «liaisons plus directes et plus rapides toutes les 30 minutes» entre le nord-ouest de la Suisse et l'Alsace. Les rames seront fabriquées sur le site thurgovien de Bussnang. (jah/ats)