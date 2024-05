L'horaire CFF 2025: voici ce qui change en Suisse romande

Keystone

Le nouvel horaire CFF, en vigueur le 15 décembre, est le plus grand changement depuis Rail 2000, visant ponctualité et gestion des travaux.

Plus de «Suisse»

Le nouvel horaire CFF, qui entrera en vigueur le 15 décembre, constitue le plus grand changement d’horaire en Suisse romande depuis Rail 2000. Il doit répondre aux attentes de la clientèle en matière de ponctualité tout en assurant la réalisation des nombreux travaux.

L'objectif vise à améliorer l’offre à long terme, ont indiqué, mardi, à Fribourg les CFF et la Conférence des transports de la Suisse occidentale (CTSO). Même si ponctuellement la desserte se détériore, l'horaire 2025 apportera de nouvelles liaisons directes avec l’Ouest lausannois et des améliorations en trafic régional.

Que se passe-t-il en Suisse romande sur les grandes lignes?

L’une des grandes nouveautés du nouvel horaire est que certains trains grandes lignes desserviront Renens, facilitant ainsi les trajets de 4000 clients quotidiens vers l’Ouest lausannois. Ils pourront désormais descendre directement à Renens sans changer de train à Lausanne.

Image: cff

L'horaire, qui avait causé la grogne des collectivités publiques il y a un an, offrira des dessertes renforcées sur:

Les trains IC5, qui partent aujourd'hui alternativement de Rorschach (SG) ou de Saint-Gall pour Lausanne ou Genève Aéroport via Zurich, Olten et Bienne, circuleront tous à l'avenir à destination de Lausanne – il n'y aura plus de trains IC5 à destination de Genève. Entre Olten et Lausanne, les temps de parcours des trains, qui s'arrêteront également à Renens, seront rallongés de 11 bonnes minutes. Il sera possible de changer de train à Renens pour aller à Genève.

qui partent aujourd'hui alternativement de Rorschach (SG) ou de Saint-Gall pour Lausanne ou Genève Aéroport via Zurich, Olten et Bienne, circuleront tous à l'avenir à destination de Lausanne – il n'y aura plus de trains IC5 à destination de Genève. Entre Olten et Lausanne, les temps de parcours des trains, qui s'arrêteront également à Renens, seront rallongés de 11 bonnes minutes. Il sera possible de changer de train à Renens pour aller à Genève. InterCity IC1 entre Saint-Gall, Zurich, Berne, Lausanne et Genève Aéroport mettra 9 minutes de plus pour relier Berne à Genève et s'arrêtera à Renens VD. Le temps de trajet en train entre Bâle et Lausanne sera également prolongé de 11 minutes. Les personnes souhaitant se rendre de Bâle à Genève devront à l'avenir changer de train à Bienne et à Renens.

entre Saint-Gall, Zurich, Berne, Lausanne et Genève Aéroport mettra 9 minutes de plus pour relier Berne à Genève et s'arrêtera à Renens VD. Le temps de trajet en train entre Bâle et Lausanne sera également prolongé de 11 minutes. Les personnes souhaitant se rendre de Bâle à Genève devront à l'avenir changer de train à Bienne et à Renens. A l'avenir, davantage de trains IC5 circuleront à nouveau de la Suisse romande vers Saint-Gall en passant par Zurich. Entre mai et octobre, certains trains ne desserviront toutefois pas l'aéroport de Zurich en raison de travaux.

en passant par Zurich. Entre mai et octobre, certains trains ne desserviront toutefois pas l'aéroport de Zurich en raison de travaux. Une cadence à la demi-heure est proposée par les trains S20/S21 du RER Fribourg entre Neuchâtel et Fribourg .

. Selon les compositions de trains, ce sont ainsi entre 340 et 680 places supplémentaires qui sont proposées par heure entre Vevey et Saint-Maurice/Martigny . Enfin, les quatre relations grandes lignes par heure (deux InterRegio IR90/IR95 et deux RegioExpress RE33) entre Aigle et Genève, au lieu de trois aujourd’hui, permettent de proposer une cadence au quart d’heure quasi parfaite entre Aigle et Morges ainsi qu’entre Nyon et Genève.

. Enfin, les quatre relations grandes lignes par heure (deux InterRegio IR90/IR95 et deux RegioExpress RE33) entre Aigle et Genève, au lieu de trois aujourd’hui, permettent de proposer une cadence au quart d’heure quasi parfaite entre Les trains RegioExpress RE33 , circulant actuellement une fois par heure d’Annemasse à Vevey et une fois par heure d’Annemasse à Saint-Maurice, seront prolongés une fois par heure jusqu’à Saint-Maurice et une fois par heure jusqu’à Martigny. Ainsi, Martigny aura trois trains par heure vers l’Arc lémanique au lieu de deux. De plus, les gares de Montreux, Villeneuve, Aigle, Bex et Saint-Maurice bénéficieront d’un train RegioExpress supplémentaire par heure. Selon les compositions de trains, ce sont ainsi entre 340 et 680 places supplémentaires qui sont proposées par heure entre Vevey et Saint-Maurice/Martigny.

, circulant actuellement une fois par heure et une fois par heure d’Annemasse à Saint-Maurice, seront prolongés une fois par heure jusqu’à Saint-Maurice et une fois par heure jusqu’à Martigny. Ainsi, Martigny aura trois trains par heure vers l’Arc lémanique au lieu de deux. De plus, les gares de Montreux, Villeneuve, Aigle, Bex et Saint-Maurice bénéficieront d’un train RegioExpress supplémentaire par heure. Selon les compositions de trains, ce sont ainsi entre 340 et 680 places supplémentaires qui sont proposées par heure entre Vevey et Saint-Maurice/Martigny. Les quatre relations grandes lignes par heure (deux InterRegio IR90/IR95 et deux RegioExpress RE33) entre Aigle et Genève, au lieu de trois aujourd’hui, permettent de proposer une cadence au quart d’heure quasi parfaite entre Aigle et Morges ainsi qu’entre Nyon et Genève.

Que se passe-t-il en Suisse romande sur les lignes régionales

De nombreuses modifications sont apportées au trafic régional dans les cantons de Genève, Neuchâtel, Fribourg et Vaud.

Entre Annemasse et Genève , les capacités sont renforcées (six trains par heure et par sens) grâce à l’arrêt des trains RegioExpress RE33 dans toutes les gares de la ligne, ce qui vient compléter l’offre des trains Léman Express.

, les capacités sont renforcées (six trains par heure et par sens) grâce à l’arrêt des trains RegioExpress RE33 dans toutes les gares de la ligne, ce qui vient compléter l’offre des trains Léman Express. Sur le littoral biennois et neuchâtelois , le train régional Bienne–Neuchâtel est nouvellement traversant à Neuchâtel et prolongé à Yverdon-les-Bains pour créer une nouvelle ligne sans changement Bienne–Neuchâtel–Yverdon-les-Bains (R13) une fois par heure (avec quelques exceptions), avec correspondance avec l’InterCity IC5 à Yverdon-les-Bains. Des trains supplémentaires circulent entre Bienne et Neuchâtel (R16) à certaines heures pour offrir un service à la demi-heure sur ce tronçon. La nouvelle offre ne dessert plus la gare de Gléresse désormais accessible par bus depuis Douanne. En effet, le tronçon de voie unique à cet endroit, couplé aux travaux du tunnel de Gléresse, ne permettrait plus de maintenir des horaires fiables. Par ailleurs, la R13 ne dessert plus Vaumarcus – où une desserte bus de substitution sera mis en œuvre – et Grandson (gare toujours desservie par le RER VD). Dès le tunnuel de Gléresse réalisé (2030), ce train régional sera mis à la cadence demi-heure entre Bienne-Neuchâtel et Yverdon-les-Bains.

, le train régional Bienne–Neuchâtel est nouvellement traversant à Neuchâtel et prolongé à Yverdon-les-Bains pour créer une nouvelle ligne sans changement Bienne–Neuchâtel–Yverdon-les-Bains (R13) une fois par heure (avec quelques exceptions), avec correspondance avec l’InterCity IC5 à Yverdon-les-Bains. Des trains supplémentaires circulent entre Bienne et Neuchâtel (R16) à certaines heures pour offrir un service à la demi-heure sur ce tronçon. La nouvelle offre ne dessert plus la gare de Gléresse désormais accessible par bus depuis Douanne. En effet, le tronçon de voie unique à cet endroit, couplé aux travaux du tunnel de Gléresse, ne permettrait plus de maintenir des horaires fiables. Par ailleurs, la R13 ne dessert plus Vaumarcus – où une desserte bus de substitution sera mis en œuvre – et Grandson (gare toujours desservie par le RER VD). Dès le tunnuel de Gléresse réalisé (2030), ce train régional sera mis à la cadence demi-heure entre Bienne-Neuchâtel et Yverdon-les-Bains. Une cadence à la demi-heure est proposée par les trains S20/S21 du RER Fribourg entre Neuchâtel et Fribourg .

. Une nouvelle liaison du RER Vaud (R7) est mise en place entre Vevey et Palézieux, via la ligne Vevey–Puidoux. Elle permet de connecter, une fois par heure, et sans passer par Lausanne, les régions de la Riviera, du Chablais et du Valais (ligne du Simplon, InterRegio IR95) à la ligne du Plateau (InterRegio IR15) en direction de Fribourg/Freiburg et de Berne. Cela permet, moyennant un changement supplémentaire, un gain de temps de parcours de 7 minutes pour un trajet entre Aigle et Fribourg. Pour rendre possible cette nouvelle offre, les haltes de Vevey-Funi et Corseaux-Cornalles sont désormais desservies par bus et non plus par train.

(R7) est mise en place entre Vevey et Palézieux, via la ligne Vevey–Puidoux. Elle permet de connecter, une fois par heure, et sans passer par Lausanne, les régions de la Riviera, du Chablais et du Valais (ligne du Simplon, InterRegio IR95) à la ligne du Plateau (InterRegio IR15) en direction de Fribourg/Freiburg et de Berne. Cela permet, moyennant un changement supplémentaire, pour un trajet entre Aigle et Fribourg. Pour rendre possible cette nouvelle offre, les haltes de Vevey-Funi et Corseaux-Cornalles sont désormais desservies par bus et non plus par train. Les trains régionaux Fribourg–Romont (S40/S41) sont prolongés jusqu’à Lausanne et reliés aux trains régionaux entre Fribourg et Yverdon-les-Bains (S30), avec correspondance pour le trafic grandes lignes à Yverdon-les-Bains et à Fribourg/Freiburg en direction de Berne. Cela permet à Romont d’être reliée 3 fois par heure à Lausanne et à Palézieux d’être relié 3 fois par heure à Fribourg. Oron et Vauderens sont reliés 1 fois par heure à Lausanne et à Fribourg. Afin de garantir un nœud de correspondance complet et attractif à Yverdon-les-Bains entre les trains régionaux et les trains grandes lignes de la ligne du Pied du Jura, la halte de Champ-Pittet n’est plus desservie. Une alternative de transport par les bus TRAVYS garantit une desserte du secteur chaque 10 minutes. De même, afin de garantir les temps de parcours et la faisabilité du trafic régional entre Fribourg et Romont, la gare de Matran est fermée et reste desservie par bus dans l’attente de la mise en service de la nouvelle gare d’Avry-Matran, dont les travaux seront achevés en décembre 2025.

(S40/S41) sont prolongés jusqu’à Lausanne et reliés aux trains régionaux entre Fribourg et Yverdon-les-Bains (S30), avec correspondance pour le trafic grandes lignes à Yverdon-les-Bains et à Fribourg/Freiburg en direction de Berne. Cela permet à Romont d’être reliée 3 fois par heure à Lausanne et à Palézieux d’être relié 3 fois par heure à Fribourg. Oron et Vauderens sont reliés 1 fois par heure à Lausanne et à Fribourg. Afin de garantir un nœud de correspondance complet et attractif à Yverdon-les-Bains entre les trains régionaux et les trains grandes lignes de la ligne du Pied du Jura, la halte de Champ-Pittet n’est plus desservie. Une alternative de transport par les bus TRAVYS garantit une desserte du secteur chaque 10 minutes. De même, afin de garantir les temps de parcours et la faisabilité du trafic régional entre Fribourg et Romont, la gare de Matran est fermée et reste desservie par bus dans l’attente de la mise en service de la nouvelle gare d’Avry-Matran, dont les travaux seront achevés en décembre 2025. Les lignes de la Broye du RER Vaud R8 et R9 sont prolongées au-delà de Lausanne vers Allaman (R8 Payerne–Allaman et R9 Murten/Morat–Allaman). Deux trains par heure circulent ainsi entre Payerne et Lausanne, contre une fois par heure actuellement. En outre chaque heure et tous les jours de la semaine, Avenches et Faoug sont reliés à Berne via Kerzers par la ligne S5 du RER bernois. Des trains supplémentaires S52 du RER bernois relient Payerne à Berne aux heures de pointe de semaine, lorsque le fret le permet.

(R8 Payerne–Allaman et R9 Murten/Morat–Allaman). Deux trains par heure circulent ainsi entre Payerne et Lausanne, contre une fois par heure actuellement. En outre chaque heure et tous les jours de la semaine, Avenches et Faoug sont reliés à Berne via Kerzers par la ligne S5 du RER bernois. Des trains supplémentaires S52 du RER bernois relient Payerne à Berne aux heures de pointe de semaine, lorsque le fret le permet. Desservie par cinq lignes de RER, Palézieux dispose désormais de quatre trains par heure en direction de Lausanne, contre trois aujourd’hui.

Transports publics 24h/24 en Suisse romande

C'est une première suisse dans la région de Genève: après le changement d'horaire, les premières lignes de RER y circuleront 24 heures sur 24 – et ce, également en semaine. Concrètement, les lignes du Léman Express entre Chêne-Bourg, Genève et Coppet ainsi qu'entre La Plaine et Genève circuleront à l'avenir au moins une fois par heure, sans interruption.

Vous pouvez donner votre avis sur le nouvel horaire

Du 23 mai au 9 juin 2024, l’Office fédéral des transports (OFT) met en consultation le projet d’horaire 2025 sur le site web «tp-info-ch». Les avis doivent être soumis via le formulaire en ligne aux services cantonaux des transports publics, qui examineront les demandes et, si nécessaire, les intégreront à la planification des futurs horaires.

Et en Suisse allemande, il se passe quoi?

Après avoir décrit les améliorations apportées aux horaires en Suisse romande, il est temps de se pencher sur les changements et les nouveautés concernant les horaires en Suisse alémanique. De grands changements sont notamment en cours dans la vallée du Rhin saint-galloise grâce à l'aménagement de la double voie.

Tous les trains entre Berne et Fribourg seront supprimés en raison de travaux entre le 28 juin et le 24 août, notamment les IC1 et IR15 en direction de Lausanne et Genève. Des bus de remplacement circuleront.

en raison de travaux entre le 28 juin et le 24 août, notamment les IC1 et IR15 en direction de Lausanne et Genève. Des bus de remplacement circuleront. Entre le 12 mai et le 6 juillet ainsi que du 11 août au 3 octobre, les trains Interregio entre Bâle CFF, Frick AG, Brugg AG et Zurich-Aéroport ne circulent également que jusqu'à Zurich-Oerlikon et ne desservent pas l'aéroport de Zurich.

A titre d'essai, les CFF élargissent l'offre de nuit entre Berne et Zurich . Pendant huit week-ends en hiver et en automne, deux trains supplémentaires circuleront entre Berne et Zurich avec arrêt à Olten. Ils quitteront Berne à 2h01 et 3h01 et arriveront à Zurich environ une heure plus tard. Le train au départ de 3h01 circulera jusqu'à l'aéroport de Zurich, où il arrivera à 4h27. Dans le sens inverse, les trains quitteront Zurich à 2h02 et 3h02 et arriveront à Berne à 3h04 et 4h04. A Olten, des correspondances seront assurées avec le SN11 de la Communauté de transport zurichoise, qui sera prolongé jusqu'à Olten et desservira notamment Aarau et Lenzbourg.

. Pendant huit week-ends en hiver et en automne, deux trains supplémentaires circuleront entre Berne et Zurich avec arrêt à Olten. Ils quitteront Berne à 2h01 et 3h01 et arriveront à Zurich environ une heure plus tard. Le train au départ de 3h01 circulera jusqu'à l'aéroport de Zurich, où il arrivera à 4h27. Dans le sens inverse, les trains quitteront Zurich à 2h02 et 3h02 et arriveront à Berne à 3h04 et 4h04. A Olten, des correspondances seront assurées avec le SN11 de la Communauté de transport zurichoise, qui sera prolongé jusqu'à Olten et desservira notamment Aarau et Lenzbourg. Deux trains de délestage entre Zurich et Berne s'arrêteront à Berne-Wankdorf les jours de semaine, à savoir l'Intercity de 7h49 au départ de Zurich avec arrivée à Wankdorf à 8h44 uniquement pour le débarquement. Dans le sens inverse, l'Intercity de délestage au départ de Berne à 17h09 s'arrêtera désormais aussi à Berne-Wankdorf (départ à 17h13, arrivée à Zurich à 18h10).

les jours de semaine, à savoir l'Intercity de 7h49 au départ de Zurich avec arrivée à Wankdorf à 8h44 uniquement pour le débarquement. Dans le sens inverse, l'Intercity de délestage au départ de Berne à 17h09 s'arrêtera désormais aussi à Berne-Wankdorf (départ à 17h13, arrivée à Zurich à 18h10). Toutes les deux heures, un Intercity 2 entre Zurich et le Tessin s'arrêtera à Altdorf UR . Jusqu'à présent, c'étaient les trains Intercity entre Bâle et le Tessin qui s'arrêtaient dans la localité – ils traverseront désormais Altdorf sans halte. Cette mesure répond à un souhait du gouvernement uranais, qui souhaitait une liaison directe avec Zurich.

. Jusqu'à présent, c'étaient les trains Intercity entre Bâle et le Tessin qui s'arrêtaient dans la localité – ils traverseront désormais Altdorf sans halte. Cette mesure répond à un souhait du gouvernement uranais, qui souhaitait une liaison directe avec Zurich. Différents trains supplémentaires à destination des régions de loisirs circuleront plus souvent – par exemple les trains Intercity de Zurich à Brigue, qui circuleront toute l'année sans pause saisonnière le samedi à l'aller et le dimanche au retour et qui seront en partie prolongés jusqu'à Domodossola . En outre, davantage de trains circuleront entre Zurich et Coire.

. En outre, davantage de trains circuleront entre Zurich et Coire. Lorsque les travaux de construction à Zurich-Wipkingen seront achevés à la fin de l'année, les trains Interregio entre Lucerne, Zurich et Constance (DE) ou Sargans (SG) circuleront à nouveau pour la plupart sans interruption . Lucerne retrouvera ainsi ses liaisons directes avec l'aéroport de Zurich.

. Lucerne retrouvera ainsi ses liaisons directes avec l'aéroport de Zurich. En raison de travaux , l'IC51 sera supprimé entre Bâle et Laufen du 28 avril au 28 septembre, des bus de remplacement circuleront.

du 28 avril au 28 septembre, des bus de remplacement circuleront. L'IR13 entre Zurich HB, Saint-Gall et Coire s'arrêtera à l'avenir à Sargans. La correspondance avec l'IC3 y sera assurée en direction de Coire.

La correspondance avec l'IC3 y sera assurée en direction de Coire. L'IR13 du Südostbahn circulera une demi-heure plus tard entre Saint-Gall, Sargans et Coire. La cadence à la demi-heure sera ainsi introduite entre Saint-Gall et Sargans.

La cadence à la demi-heure sera ainsi introduite entre Saint-Gall et Sargans. Les IR35 entre Zurich et Coire s'arrêteront à Unterterzen (SG) et Maienfeld (GR). De plus, les CFF introduisent de nouvelles liaisons quotidiennes, à savoir Zurich à partir de 5h12 et 00h23 avec arrivée à Coire à 6h48 et 1h46 respectivement, le train du matin ne circulant qu'à partir de Ziegelbrücke (GL) les samedis et dimanches. Dans le sens inverse, il y aura de nouveaux trains quotidiens avec départ de Coire à 4h11 et 23h11 et arrivée à Zurich à 5h48 et 00h48.

Grosses nouveautés dans le trafic international

Le plus grand changement dans le trafic international est sans doute l'extension de la ligne Zurich-Munich. En effet, il devrait y avoir deux nouveaux trains, l'un circulant tôt le matin, l'autre tard le soir:

Le nouveau EC 297 partira de Zurich à 5h35, arrivera à Saint-Gall à 6h32 et atteindra Munich à 9h01, soit deux heures plus tôt que la première liaison actuelle. Ce train circulera du lundi au samedi et ne passera pas par l'aéroport de Zurich.

Dans le sens inverse, c'est le nouveau EC 296, qui quittera Munich à 20h54, arrivera à Saint-Gall à 23h28 et à Zurich à 00h27. Ce train circulera du lundi au vendredi ainsi que le dimanche.

Mais cet été, les voyageurs dans les trains internationaux doivent s'attendre à quelques restrictions en raison de travaux, à savoir les trains Eurocity de Genève et Bâle via Berne vers Milan seront supprimés pour cause de travaux du 8 juin au 27 juillet et du 31 août au 12 septembre entre Domodossola, respectivement Brigue, et Milan.

(jah avec ch media et ats)