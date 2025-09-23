faible pluie11°
Nvidia va investir 100 milliards de dollars dans OpenAI

CEO of Nvidia Jensen Huang speaks during a press conference at the Mandarin Oriental Qianmen after attending the third China International Supply Chain Expo, in Beijing, Wednesday, July 16, 2025. (AP ...
Le boss de Nvidia, Jensen Huang, se prépare à injecter un gros pactole dans la société de Sam Altman. Keystone

Nvidia va investir une somme astronomique dans OpenAI

La société Nvidia va investir 100 milliards pour permettre à OpenAI d'exécuter sa prochaine avancée vers la superintelligence.
23.09.2025, 06:1523.09.2025, 06:15

Le géant américain des puces électroniques Nvidia prévoit d'investir 100 milliards de dollars dans la construction de centres de données géants pour OpenAI, le leader de l'intelligence artificielle (IA) générative. Les deux groupes californiens l'ont annoncé lundi.

Les deux géants de la tech ont signé «une lettre d'intention pour un partenariat stratégique historique visant à déployer au moins 10 gigawatts de systèmes Nvidia pour l'infrastructure IA de nouvelle génération d'OpenAI».

Ces capacités supplémentaires vont permettre à la start-up «de former et d'exécuter sa prochaine génération de modèles dans le cadre du développement de la superintelligence», affirment-ils dans le communiqué.

«L'objectif est que la première phase soit opérationnelle dans la deuxième moitié de 2026 avec la plateforme Nvidia Vera Rubin», la nouvelle génération attendue de processeurs et puces graphiques du groupe de Santa Clara (Californie).

Jensen Huang, «l'enfant discret» qui révolutionne nos vies

Selon le patron de Nvidia, Jensen Huang, «ce partenariat dans les investissements et les infrastructures marque un nouveau bond en avant: déployer 10 gigawatts pour alimenter la prochaine génération d'intelligence» artificielle, ce qui représente environ la puissance moyenne de dix réacteurs nucléaires en France.

Vaste programme américain pour l'IA

Ce partenariat complète la collaboration en cours d'OpenAI et Nvidia avec également Microsoft, Oracle, SoftBank et les partenaires du projet Stargate, programme de 500 milliards de dollars pour construire une vaste infrastructure pour l'IA sur le sol américain.

ChatGPT aurait aidé leur fils à se suicider

Les géants américains des technologies rivalisent à coup de dizaines, voire centaines de milliards de dépenses dans les infrastructures et la puissance de calcul nécessaires pour rester dans la course à l'IA.

Pour OpenAI, qui revendique 700 millions d'utilisateurs, et ses principaux concurrents, ces dépenses dépassent encore très largement les revenus, alimentant des craintes d'une éventuelle bulle qui ne ralentissent toutefois pas pour l'heure l'enthousiasme des investisseurs. (ats/blg/afp/svp)

Thèmes
