Lindt & Sprüngli va gâter ses actionnaires

Pour 2025, la direction a confirmé tabler sur une croissance organique de 7-9% et une amélioration de la marge bénéficiaire opérationnelle de 20 à 40 points de base. Elle a réitéré ses objectifs à moyen et long terme. (jzs/ats)

La firme de Kilchberg propose un dividende en hausse de 7,1% à 1500 francs par action (1400 francs en 2023) et 150 francs par bon de participation (140 francs).

«La poursuite d'une gestion rigoureuse des coûts, des gains d'efficience, l'optimisation des processus et des hausses de prix qui ont permis de compenser l'augmentation des coûts du cacao ont contribué à l'augmentation de la rentabilité», a justifié le fabricant de boules Lindor, de lapins en chocolat à l'emballage doré et de tablettes.

Le chocolatier industriel Lindt & Sprüngli a amélioré sa rentabilité l'an dernier, surpassant les attentes, et en particulier en termes de bénéfice. Il va gâter ses actionnaires lors de l'assemblée générale du 16 avril.

Les entreprises suisses louent des bureaux toujours plus petits, mais plus centrés et modernes. Seules quelques villes en profitent, alors que dans les agglomérations, les locaux vacants pullulent. Une bonne nouvelle pour les petites entreprises, mais pas pour les communes.

Le trajet en tram de la gare de Zurich-Oerlikon à l'aéroport de Kloten vous emmène à travers ce qui ressemble à une zone sinistrée. Des dizaines d'immeubles remplis de bureaux, parfois flambant neufs, mais totalement inoccupés, des affiches «à louer» placardées sur les façades. Cette concentration de surfaces vides dans le quartier nord de la ville figure certainement parmi les plus importantes du pays. Le quartier n'est cependant pas une exception.