Un changement s'est opéré sur le marché des montres en Suisse

Les montres de seconde main intéressent de plus en plus les dirigeants et détaillants horlogers en Suisse. Une étude du cabinet Deloitte chiffre l'ampleur du phénomène.

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Les montres suisses se vendent désormais de mieux en mieux également d'occasion. Image: Keystone

Le marché de l'occasion n'est plus snobé par les marques horlogères suisses, selon une enquête de Deloitte sur l'industrie horlogère du pays. Près de la moitié (49%) des dirigeants et détaillants de marques horlogères interrogés par Deloitte estiment même que le marché de l'occasion constitue un point d'entrée crucial pour attirer de nouveaux clients vers le marché primaire.

L'industrie horlogère reste tout de même divisée sur le sujet: un quart des responsables de marques et de détaillants déclarent qu'ils n'ont pas l'intention de se lancer sur le marché des montres de seconde main certifiée (CPO), tandis que 24% ne gèrent pas du tout activement la revente de leurs montres, montre l'étude 2025 du cabinet de conseil.

Un marché scruté

Cependant, même ceux qui ne participent pas directement au marché secondaire suivent de près les performances de revente de leurs montres, «sachant que les prix de ce marché influencent la perception de la marque et la demande sur le marché primaire», affirme Deloitte, qui a interrogé 111 cadres supérieurs du secteur horloger entre juin et juillet 2025.

Le cabinet de conseil constate que c'est durant la période du Covid que le marché des montres seconde main a connu son apogée:

«Les canaux de vente au détail traditionnels étant fermés, le marché des montres de luxe d'occasion a pu tourner à plein régime. Il a explosé avec les ventes en ligne et les prix ont commencé à s'envoler en 2021»

Un nombre d'acteurs en augmentation

Après la pandémie, il a décliné mais se situe néanmoins actuellement à un niveau «légèrement supérieur» à celui enregistré avant le Covid. En outre, le nombre d'acteurs présents sur le marché des montres CPO a considérablement augmenté. L'enquête observe:

«Bon nombre d'entre eux font l'impasse sur les boutiques physiques pour opérer uniquement par voie numérique ou en ligne»

Le marché des montres d'occasion mondial est estimé à environ 25 milliards de francs et représente près de 30% de la valeur totale du marché, selon Deloitte. D'ici à 2030, il devrait égaler le marché du neuf à 35 milliards de francs, porté notamment par les jeunes générations et les amateurs de pièces rares. L'étude conclut:

«Le marché d'occasion aura un impact très positif sur les marques horlogères»

(btr/ats)