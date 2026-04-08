Steven Wood avait déjà souhaité se faire élire au conseil d'administration de Swatch Group en mai 2025. Image: Greenwood Investors/DR

Swatch recale à nouveau cet investisseur américain

Steven Wood lorgne un siège au conseil d'administration du groupe horloger biennois. Mais il se heurte à la résistance du clan Hayek.

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Selon le groupe horloger biennois Swatch, Steven Wood n'est pas la personne appropriée pour siéger au conseil d'administration. Le groupe rejette également toutes les autres propositions de modification de l'investisseur américain, sur lesquelles les actionnaires du groupe se prononceront lors de l'assemblée générale du 12 mai.

La société d'investissement américaine de Wood, Greenwood Investors, avait déjà déposé en février une demande d'inscription à l'ordre du jour auprès de Swatch et l'avait également rendue publique. L'investisseur américain vise une amélioration en matière de gouvernance et de transparence. Ce n'est pas la première offensive que Wood se lance contre la domination de la famille Hayek au sein de l'entreprise.

Un vote spécial exigé

Au coeur de la demande de Wood figure l'objectif de rendre le conseil d'administration de Swatch plus indépendant. Cet organe est actuellement présidé par Nayla Hayek et compte deux autres représentants de la famille: son frère et directeur général du groupe, Nick Hayek, ainsi que son fils, Marc Hayek. Nayla dirige également la joaillerie américaine Harry Winston, qui appartient au groupe.

Selon Wood, les actionnaires au porteur devraient pouvoir élire trois représentants au conseil d'administration. Les actionnaires au porteur (hors famille Hayek) devraient désigner, lors d'un vote spécial, les représentants qui seraient élus le même jour par l'assemblée générale.

Une autre revendication stipule que la majorité du conseil d'administration doit être composée de «membres indépendants» n'appartenant pas à l'«équipe Hayek». Wood souhaite également que le président ou la présidente ne puisse pas faire partie de la direction ni occuper une autre fonction au sein de la société.

Wood n'est pas apte

Dans l'invitation à l'assemblée générale publiée mercredi, Swatch s'y oppose. Les revendications de Wood iraient au-delà des dispositions du code des obligations. La représentation de l'actionnaire majoritaire au sein du conseil d'administration deviendrait ainsi minoritaire au regard des statuts. Cela entraînerait également des risques financiers et économiques considérables pour Swatch.

Wood se présente lui-même, en tant que représentant des actionnaires au porteur, pour un siège au conseil d'administration et s'oppose à l'ancien conseiller d'État bernois Andreas Rickenbacher, proposé par le conseil d'administration. Wood n'est pas apte à représenter les intérêts des actionnaires au porteur, écrit le groupe dans l'invitation, réitérant ainsi ses déclarations antérieures.

Selon ses propres informations, Greenwood Investors détient plus de 0,5% du capital-actions du Swatch Group. En mai 2025, Wood avait déjà souhaité se faire élire au conseil d'administration en tant que représentant des actionnaires au porteur, mais avait échoué face à la résistance de la famille fondatrice Hayek. En effet, les Hayek détiennent environ 43% des voix avec près d'un quart du capital. (jzs/ats)