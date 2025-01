Coop se débarrasse de The Body Shop

Keystone

Coop ne renouvellera pas son contrat avec The Body Shop Switzerland. Les 108 employés recevront des offres internes, et 33 surfaces seront réévaluées.

Coop ne va pas prolonger le contrat de franchise le liant à The Body Shop Switzerland, qui court jusqu'à fin mai.



Les 108 employés concernés se verront proposer une offre d'emploi au sein de la coopérative bâloise, tandis que cette dernière va évaluer l'utilisation par ses formats spécialisés des 33 surfaces de vente libérées.

L'autre géant orange du commerce de détail suisse indique mardi que «le positionnement unique sur le marché, défini auparavant par le franchiseur The Body Shop International Limited, n'existe plus», selon le communiqué publié. Le programme de revitalisation mis en œuvre par le franchiseur au cours des dernières années n'a pas eu les effets escomptés, malgré les efforts et le grand engagement des collaborateurs de The Body Shop Switzerland, souligne Coop.

Procédure d'insolvabilité

Les magasins sont situés en Suisse alémanique, au Tessin et en Suisse romande, notamment à Genève, Lausanne, Crissier, Chavannes-de-Bogis, Fribourg, Bienne et Monthey.

En février dernier, le propriétaire de la chaîne britannique de magasins de cosmétiques a demandé l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité. La filiale suisse, reprise en 2010 par Coop, n'était pas concernée.

Le concept de l'enseigne, avec des cosmétiques naturels et durables, a été suivi entretemps par de nombreuses entreprises du secteur, a indiqué un porte-parole de Coop auprès de l'agence AWP. Aucun détail financier n'a été dévoilé. (jah/ats/awp)