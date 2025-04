Tesla s'est fait détrôner en Europe par cette marque emblématique

Si le marché des véhicules connaît une baisse en Europe, les modèles électriques ont le vent en poupe. Mais pas tous: Volkswagen se hisse au sommet du podium des ventes, aux dépens de son rival Tesla, qui souffre de problèmes d'image importants.

Christopher Clausen / t-online

Un article de

Cette année, le marché européen des voitures électriques a changé: Volkswagen (VW) est en tête des nouvelles immatriculations pour la première fois, devançant Tesla. Après un fort mois de janvier, le groupe allemand a plus que doublé le nombre de modèles électriques en février. Cela a été rendu possible grâce aux modèles ID.3, ID.4 et au nouveau break ID.7. Tesla, en revanche, a enregistré une chute massive de 44%.

A elle seule, la marque Volkswagen a quasi doublé ses immatriculations de voitures électriques en février, avec une augmentation de 180%, se plaçant en tête des marques européennes. Les autres marques du groupe VW, Audi (+70%), Skoda (+63%), Cupra (+179%) et Porsche (+459%) ont également progressé. Parmi les autres gagnants figurent Renault (+96%) et Citroën (+190%).



Les marques les plus performantes en février

Selon l'association professionnelle ACEA, Tesla a vendu 19 046 véhicules en Europe au cours des deux premiers mois de cette année. Dans la même période, le groupe Volkswagen a vendu près de 45 000 voitures électriques. Le plus grand constructeur automobile d'Europe a dominé les ventes de voitures électriques en Europe avec ses marques VW (1e place), Audi (4e) Skoda (9e), Cupra (13e) et Porsche (20e).

Les 25 marques de véhicules électriques les plus immatriculées en Europe en février 2025 👇🏻

Tesla est une des marques ayant le plus chuté d'un mois à l'autre, avec Volvo et Fiat. jato

Les marques automobiles chinoises, telles que MG, BYD, Polestar et Xpeng ont vu un total de 19 800 nouveaux véhicules électriques immatriculés, dépassant ainsi de peu Tesla en Europe.



Des débuts prometteurs pour les nouveaux modèles

L'apparition de plusieurs nouveaux modèles électriques sur le marché explique aussi cette tendance. Ainsi, le démarrage de la Renault 5 e-Tech électrique est réussi: 5538 unités vendues l'ont hissée à la quatrième place du classement et permis à la marque au losange de progresser au cinquième rang.

Image: Yannick Brossard

La petite Citroën E-C3 a obtenu 5094 immatriculations et occupe la huitième place. Les versions de base des deux modèles coûtent environ 25 000.

Les voitures électriques les plus vendues en février en Europe 👇🏻 La Tesla Model Y n'est pas la seule à voir sa popularité chuter auprès des Européens, la Model 3 a aussi souffert. Image: jato

En février, les immatriculations de la Model Y ont chuté de 56%, tandis que celles de la Model 3 ont baissé de 14%. Mais la chute massive des ventes Model Y s'explique aussi par l'arrivée de la Model Y révisée, qui est arrivée sur le marché début mars.

Si on compare le nombre de voitures vendues par rapport à l'année précédente, le chiffre est lui aussi parlant: Tesla a vendu 57% de voitures en moins en janvier et février 2025, qu'à la même période en 2024. Une chute similaire a été vue, et même plus forte, en Allemagne, en Autriche et en Australie.

La gamme vieillissante de modèles Tesla contribue à ce recul, tout comme la concurrence croissante alimentée par un choix toujours plus large de voitures électriques. Mais cela ne suffit pas à expliquer la baisse fortement marquée. Les problèmes d'image de son patron, Elon Musk, devenu un proche de Donald Trump, sont en cause. Dans plusieurs pays, des entreprises se sont distanciées de Tesla en bannissant ses modèles de leurs parcs automobiles. Sur les réseaux sociaux et dans les milieux urbains, le rejet de la personne d'Elon Musk de plus en plus marquée.

Tesla hors du Top 10 européen

Le groupe Volkswagen reste le leader incontesté de l'ensemble du marché automobile en Europe. Les Allemands devancent Stellantis (Opel, Peugeot, Citroën, Fiat), Renault et Hyundai-Kia. Viennent ensuite Toyota, BMW et Mercedes. Tesla, qui détient à peine 1% du marché, est à la traîne et n'est pas présente dans le classement.

Le Top 10 des constructeurs européens en février 👇🏻 VW domine et Renault a le vent en poupe. Image: jato

Renault (plus 12%) connaît actuellement la croissance la plus rapide, notamment grâce à son best-seller, la Dacia Sandero, la voiture la plus vendue en Europe en février. Les petits modèles Clio et R5 électrique se vendent également très bien. La progression dans le domaine de l'électrique est particulièrement forte chez le constructeur français, qui a augmenté ses ventes dans ce domaine de 96% en février.



Les voitures les plus vendues en Europe en février 👇🏻 Les voitures françaises se vendent bien en Europe.

Les voitures les plus populaires en février étaient la Dacia Sandero, la Citroën C3, la Renault Clio et la Peugeot 208. Parmi les acheteurs de la C3, en deuxième position, 28% ont opté pour le modèle électrique, 72% pour la variante thermique. Pour la Peugeot 208, seuls 11% ont choisi le modèle électrique.

Le diesel recule

Alors que l'on achète davantage de voitures électriques en Europe, le marché automobile dans son ensemble s'affaiblit: selon l'association professionnelle ACEA, 854 000 environ voitures ont été immatriculées en février dans l'UE. Cela représente une baisse de 3,4% par rapport au même mois de l'année précédente.

Malgré la faiblesse générale du marché, le secteur électrique a connu une croissance significative. En février, 131 275 véhicules électriques ont été nouvellement enregistrés, ce qui correspond à une augmentation de 23,7%. La part de marché des voitures électriques en Europe était de 15,2% en février. Si l'on ajoute le Royaume-Uni et les pays de l'AELE comme la Norvège et la Suisse, la part de marché a dépassé les 17%, soit 26% de plus qu'en février 2024.



Pendant ce temps, le diesel s'affaiblit. Avec pas loin de 80 600 nouvelles immatriculations, la demande dans ce segment a baissé de 28,8%. Les véhicules à essence restent le segment le plus important en termes de volume, mais ils ont également affiché des tendances à la baisse.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci