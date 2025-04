Les crèmes solaires de Temu ne tiennent pas leurs promesses. Image: shutterstock/imago

Pourquoi les crèmes solaires de Temu sont dangereuses

L'émission alémanique Kassensturz s'est penchée sur un sujet brûlant: les crèmes solaires. Elle a testé sept produits vendus sur Temu. Verdict: un désastre total.

Plus de «Economie»

Il arrive que certains produits échouent aux tests de Kassensturz, l'équivalent alémanique de l'émission A bon entendeur. Mais cette fois-ci, le constat est des plus alarmants: c'est un fiasco pour toutes les crèmes solaires testées, et de loin.

Sur les sept crèmes solaires analysées, aucune ne tient ses promesses. Le facteur de protection solaire (SPF), censé être un indicateur fiable, est massivement surestimé. Ces crèmes sont vendues à des prix dérisoires mais elles n'offrent en réalité quasiment aucune protection contre les UV.

Le constat est sans appel: aucune de ces crèmes ne protège efficacement contre le soleil. Pire encore, certaines informations semblent avoir été falsifiées.

Des produits potentiellement dangereux

La scientifique Céline Couteau, responsable des tests en laboratoire, va plus loin: «Ce ne sont pas des crèmes solaires. Ces produits sont dangereux pour la santé et ne devraient pas être vendus comme tels.»

Et d'ajouter:

«C'est un mélange de deux noms de filtres UV bien connus. Un nom fictif a été créé ici, un filtre qui n'existe pas, en combinant deux noms de filtres existants»

Le problème ne se limiterait pas qu'aux crèmes solaires. D’autres produits vendus sur Temu pourraient représenter les mêmes risques. La chercheuse alerte: « Nous avons prouvé que ces crèmes ne protègent pas du soleil. Il est probable que nous retrouvions le même genre de problèmes avec d'autres cosmétiques: soins, maquillage, produits éclaircissants…»

Les règles suisses ne s’appliquent pas à Temu

Face au scandale, Temu a rapidement retiré ces crèmes solaires de la vente. «La sécurité des produits est une priorité pour nous», affirme la plateforme. Mais une question demeure: comment de tels produits ont-ils pu être proposés?

Le problème vient du fait que les réglementations suisses et européennes ne s’appliquent pas à Temu. Comme l’explique Kassensturz, les crèmes étant achetées et importées directement par les consommateurs, elles échappent aux normes strictes imposées aux produits cosmétiques en Europe et en Suisse.

En clair, acheter sur Temu, c’est prendre un risque: on ne sait pas toujours ce que l’on met sur sa peau. (ome)