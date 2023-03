keystone, montage: watson

Colm Kelleher, l'homme qui doit sauver la place financière suisse

Le monde de la finance a les yeux rivés sur lui: en tant que président du conseil d'administration d'UBS, Colm Kelleher doit veiller à l'intégration du Credit Suisse. Cet Irlandais de 65 ans a déjà l'expérience des crises.

Benjamin Weinmann / ch media

Ses réponses étaient courtes et concises. Aux apparences concrètes, sans vraiment l'être. Le président du conseil d'administration d'UBS, Colm Kelleher, était tranquillement assis sur le podium devant les journalistes dimanche soir, lorsque la fin de Credit Suisse a été scellée. Il a habilement paré les questions des médias, de sorte que l'on ne sait toujours pas, par exemple, si la marque Credit Suisse subsistera et combien de postes seront victimes de l'accord.

Le fait est que Kelleher est désormais le représentant bancaire le plus puissant de Suisse. Il préside la nouvelle UBS qui, après le rachat de Credit Suisse, a un bilan total de près de 1600 milliards de francs, soit plus de deux fois le produit intérieur brut annuel de la Suisse. L'homme de 65 ans est chargé de veiller à ce que la transaction bancaire du siècle se déroule aussi bien que possible. Et ce, alors que la colère de la population, du personnel et des actionnaires lésés est grande.

«Les banquiers se doivent d'être ennuyeux »

Mais ce fervent catholique est jusqu'à présent un inconnu pour le grand public suisse. Cela s'explique d'une part par le fait que Kelleher n'a pris ses fonctions à UBS qu'il y a un an, en tant que successeur de l'Axel Weber. Mais cela tient aussi à sa personne, comme l'a écrit le magazine économique Bilanz dans un portrait détaillé lors de sa nomination surprise.

Notez le détail des boutons de manchettes dorés.

Ainsi, le credo de Colm Kelleher serait «les banquiers se doivent d'être ennuyeux», selon la devise de Richard Fisher, légendaire patron de la banque Morgan Stanley, pour qui Kelleher a travaillé pendant trente ans. Ainsi, jusqu'à aujourd'hui, on ne trouve même pas d'entrée Wikipédia à son sujet.

Ce qui saute aux yeux, c'est que Kelleher semble être le pur opposé de Ralph Hamers, PDG du groupe UBS. Le Hollandais de 57 ans est considéré comme un turbo de la numérisation, qui se montre très décontracté et n'a que peu d'estime pour le port de la cravate – ce qui, selon les initiés, dérange Kelleher.

Lors de la conférence de presse, l'Irlandais portait un costume bleu élégant avec une chemise blanche, des boutons de manchette dorés... et une cravate bleu clair. L'agence de presse Reuters a rapporté que Kelleher avait un jour interdit à ses employés d'enlever leurs vestes malgré les températures caniculaires de l'été à New York.

Le président du conseil d'administration d'UBS donne l'image d'une personnalité baroque, écrit Bilanz: «Un bon vivant irlandais avec une éthique républicaine et une aversion pour les élites, un solide chef de troupe avec une profonde expérience de toutes les facettes de la banque, un manager financier qui voit au-delà de l'horizon étroit de ses affaires.» Dans sa jeunesse, il voulait devenir professeur d'histoire, ce qui se voit encore aujourd'hui lorsqu'il s'égare dans des digressions historiques détaillées. Colm Kelleher serait passionné par l'Empire byzantin.

Morgan Stanley à NY

Kelleher est né dans le sud de l'Irlande dans une famille de neuf enfants. La tribu a rapidement fui la pauvreté du pays pour se réfugier dans le nord de l'Angleterre. Le jeune Colm a fréquenté une école catholique irlandaise à Liverpool. Selon le magazine Bilanz, c'est à cette époque que s'est formé son rejet du système de classes anglais et de ses écoles d'élite. Plus tard, Kelleher est allé étudier à l'université d'Oxford. Mais il ne s'y est jamais senti à l'aise.

Il a commencé à travailler dans des banques anglaises, et c'est là qu'il a rencontré sa femme. Sa véritable carrière a commencé en 1989, lorsque Kelleher a rejoint la grande banque new-yorkaise Morgan Stanley, qui était en train de développer sa présence en Europe. L'Irlandais a gravi les échelons de l'institution financière au fil des années, notamment lorsqu'il est passé au milieu des années 2000 au siège new-yorkais, où son protecteur John J. Mack avait entre-temps pris le rôle de PDG. Mack a ensuite dirigé le Credit Suisse de 2001 à 2004.

John Mack a fait de Kelleher le directeur financier et ensemble, ils se sont opposés à la vente de la banque pendant la grande crise financière, comme l'avait demandé le gouvernement américain. Mais en 2012, lorsque Mack s'est retiré, Kelleher n'a pas saisi sa chance; il est resté contre son gré le numéro deux de la banque, jusqu'en 2019.

S'en est suivie une période de repos. Colm Kelleher a quitté New York, est retourné à Londres et a passé beaucoup de temps en Toscane, où lui et sa femme possèdent une propriété. Il n'a pas eu à s'inquiéter de l'absence de salaire pendant cette période. Rien que durant sa dernière année de mandat chez Morgan Stanley, il a encaissé 24 millions de dollars. Son dernier paquet d'actions déclaré à la banque avait une valeur d'environ 50 millions de dollars.

Chez UBS, il touche environ 5 millions de francs par an – un record en Europe pour sa position. Avec cela, il a facilement pu s'offrir un appartement à Zurich, où lui et sa femme profitent des avantages de la ville. Ralph Hamers, quant à lui, a choisi Zoug, où la fiscalité est plus avantageuse.

Le plus grand défi est à venir

«Mais les cigares, le whisky et le vin rouge ne font pas tout», écrit le magazine Bilanz à propos de l'Irlandais qui aime boire et faire la fête, ainsi qu'assister aux matchs de Chelsea FC. Lorsqu'UBS a cherché un successeur au président du conseil d'administration, Kelleher, qui est considéré comme un homme de terrain, a tout de suite été sollicité.

Colm Kelleher a 65 ans, l'âge de la retraite en Suisse. Mais il est maintenant confronté au plus grand défi de sa longue carrière. L'enjeu n'est rien de moins que l'avenir de l'industrie financière suisse.